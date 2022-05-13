Toplam ciro endeksi martta yıllık yüzde 112,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi martta aylık bazda yüzde 8,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 112,9 yükseldi.

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 126,4 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise martta bir önceki aya göre yüzde 6,9 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 83,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 9,1 yükseliş gerçekleşti.

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 102,3 artış gösterdi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 8,6 değer kazandı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde aylık bazda yüzde 10,9 artış oldu.