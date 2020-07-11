Toplam borcu 20 milyon lirayı aşan Esenler Belediyesi'ne soru: 2 milyon lira harcanan kuruluşlar kimler; 66 bin 842 ton asfalt nereye döküldü?

Toplam borcu 240 milyon lirayı aşan AKP’li Esenler Belediyesi’nin 2019’da yaptığı harcamalar tartışma yarattı. Belediyenin faaliyet raporuna göre, sadece faiz gideri 8.5 milyon lira olurken 1.8 milyon milyon çiçek, 73 bin çalı ve süs bitkisi dikilmiş.

Esenler Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Kemal Şahin, “Ana arter ve caddeler İBB’nin görevi. Peki, siz bu asfaltı nereye döktünüz? Bu bitkileri nereye diktiniz” diye sordu.

"2 milyon lira kime gitti?"

Esenler Belediyesi’nin önceki gün yapılan meclis toplantısında 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, CHP’li Meclis üyesi Kemal Şahin, belediyenin mali bütçesinin 375 milyon 100 bin lira, toplam borcun ise 244 milyon 863 bin lira olduğunu belirterek belediyenin borç batağında olduğunu söyledi.

Şahin, belediyenin sadece faiz giderlerinin 8 milyon 520 bin lira olduğuna dikkat çekti.

"Bu kuruluşlar kimlerdir, bilmek istiyoruz?"

Faaliyet raporunun “Cari Transferler” bölümünde “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” kaleminin 2 milyon 117 bin 403 lira olduğunu vurgulayan Şahin, “Bu kuruluşlar kimlerdir, bilmek istiyoruz” diye sordu.

"66 bin 842 ton asfaltı nereye döktüğünü açıklamasını istiyorum?"

Şahin dökülen asfalt miktarını 66 bin 842 bin ton olduğunu belirterek, “Bir kamyon 20 ton asfalt aldığına göre 3 bin 342 kamyon asfalt yapmaktadır. Ana arterler ve caddeler İBB’nin görev alanında olduğuna göre, bu durum çok manidar. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 3 bin 342 kamyon, 66 bin 842 ton asfaltı nereye döktüğünü açıklamasını istiyorum? Park Bahçeler Müdürlüğü’nün mevsimlik dikilen çiçek adedi 1 milyon 800 bin, dikilen çalı ve süs bitkisi sayısı 73 bin 38 adettir. Bu bitkileri nereye diktiniz?” diye konuştu.