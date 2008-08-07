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Spor

Toplam 906 madalya dağıtılacak

Çin'in başkenti Pekin'de 8-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda toplam 906 madalya sahiplerini bulacak...

07 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

  
Çin'in başkenti Pekin'de  8-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 29. Yaz Olimpiyat  Oyunları'nda toplam 906 madalya sahiplerini bulacak.  28 olimpik spor dalında, 205 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla toplam 302 branştaki yarışmalar sonucunda, 906 madalya  dağıtılacak.   Spor dalları ve yapılacak branş sayıları şöyle:
         
         

Branş           Erkek  Bayan   Karışık-Açık   Toplam
         --------         -----  -----   ------------   ------
         Atletizm          24     23          -           47
         Kürek              8      6          -           14
         Badminton     2      2          1            5
         Beyzbol           1      -          -            1
         Basketbol      1      1          -            2
         Boks              11      -          -           11
         Kano              12      4          -           16
         Bisiklet          11      7          -           18
         Binicilik          -      -          6            6
         Eskrim            5      5          -           10
         Futbol             1      1          -            2
         Cimnastik     9      9          -           18
         Halter             8      7          -           15
         Hentbol          1      1          -            2
         Hokey             1      1          -            2
         Judo               7      7          -           14
         Güreş             14      4          -           18
         Su Sporları       22     24          -           46
         Modern Pentatlon   1      1          -            2
         Softbol            -      -          1            1
         Tekvando        4      4          -            8
         Tenis              2      2          -            4
         Masa Tenisi    2      2          -            4
         Atıcılık           9      6          -           15
         Okçuluk          2      2          -            4
         Triatlon           1      1          -            2
         Yelken            4      4          3           11
         Voleybol          2      2          -            4
         --------         ---    ---         --          ---
         Toplam           165    127         10          302

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