Toplam 906 madalya dağıtılacak

Tempo24-



Çin'in başkenti Pekin'de 8-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda toplam 906 madalya sahiplerini bulacak. 28 olimpik spor dalında, 205 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla toplam 302 branştaki yarışmalar sonucunda, 906 madalya dağıtılacak. Spor dalları ve yapılacak branş sayıları şöyle:



