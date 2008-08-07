Toplam 906 madalya dağıtılacak

Tempo24-
Çin'in başkenti Pekin'de 8-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda toplam 906 madalya sahiplerini bulacak. 28 olimpik spor dalında, 205 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla toplam 302 branştaki yarışmalar sonucunda, 906 madalya dağıtılacak. Spor dalları ve yapılacak branş sayıları şöyle:
Branş Erkek Bayan Karışık-Açık Toplam
-------- ----- ----- ------------ ------
Atletizm 24 23 - 47
Kürek 8 6 - 14
Badminton 2 2 1 5
Beyzbol 1 - - 1
Basketbol 1 1 - 2
Boks 11 - - 11
Kano 12 4 - 16
Bisiklet 11 7 - 18
Binicilik - - 6 6
Eskrim 5 5 - 10
Futbol 1 1 - 2
Cimnastik 9 9 - 18
Halter 8 7 - 15
Hentbol 1 1 - 2
Hokey 1 1 - 2
Judo 7 7 - 14
Güreş 14 4 - 18
Su Sporları 22 24 - 46
Modern Pentatlon 1 1 - 2
Softbol - - 1 1
Tekvando 4 4 - 8
Tenis 2 2 - 4
Masa Tenisi 2 2 - 4
Atıcılık 9 6 - 15
Okçuluk 2 2 - 4
Triatlon 1 1 - 2
Yelken 4 4 3 11
Voleybol 2 2 - 4
-------- --- --- -- ---
Toplam 165 127 10 302