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Topkapı'da metrobüs yangını

Metrobüsün arızalı olduğu ve Edirnekapı'daki bakım garajına giderken yangın çıktığı bildirildi

17 Nisan 2016 19:40

İstanbul'da, Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, Topkapı durağı yakınlarında yanmaya başladı. Boş olduğu bildirilen metrobüsün motor kısmındaki alevler, kısa sürede tüm aracı sardı. Yangının söndürülmesinin ardından metrobüs seferleri çift yönlü olarak yeniden başladı.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İETT yetkililerinden alınan bilgiye göre, metrobüsün arızalı olduğu ve Edirnekapı'daki bakım garajına giderken yangın çıktığı bildirildi.

 

"Patlama sesleri duyuldu"

 

Çevrede bulunanlar yanan metrobüsten patlama sesleri duyulduğunu ifade etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama seslerinin metrobüsün tekerleklerinden geldiği belirtiliyor.

 

Seferler normale döndü

Yangının söndürülmesinin ardından metrobüs seferleri çift yönlü olarak yeniden başladı. 

 

 

Geçen sene de Şirinevler'de bir metrobüs yanmıştı

 

Geçen yıl 24 mart tarihinde Şirinevler'de yine bir metrobüs, motor arızası nedeniyle küle dönmüştü. Yanan metrobüs 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülmüş, metrobüs 3 parçaya ayrılarak kaldırılmıştı.

 

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