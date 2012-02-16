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'Topkapı Sarayı'nda seks'e soruşturma başlatıldı

Kutsal emanetler ve harem odasının bulunduğu 3'üncü avluda cinsel ilişki yaşadıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

16 Şubat 2012 11:37

 

 
T24 - Kutsal emanet odası ve harem girişinin de olduğu 3'üncü avludaki odada bir personel ve kadın temizlik işçisinin cinsel ilişkide yakalandığı iddia edildi.
 
Sabah gazetesinin haberine göre: Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler ve harem odasının bulunduğu 3'üncü avluda cinsel ilişki yaşadıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
 
T.A. isimli saray personeli, 26 yaşındaki bir temizlik işçisi kadınla harem dairesinin yanı başında bulunan bir odada uygunsuz halde görüldüğü iddiasıyla saray yönetimine şikâyet edildi. Aynı kadının sarayda görevli başka bir personel ile de benzer ilişki yaşadığı iddia edilince Topkapı Sarayı Müdürü Ayşe Erdoğdu konu ile ilgili soruşturma başlattı.
 
 
Erkek sürüldü kadın kovuldu
 
Yazılı ifadesi alınan T.A. isimli personelin görev yeri değiştirildi. 2 personelin ifadesi alındı. Olaya adı karışan kadın işçinin görevine son verildi. Saray yönetimi her yanı kameralar ile gözetlenen sarayda yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Topkapı Sarayı yöneticileri yaşananları doğrularken olayın detayı ile ilgili bilgi vermek istemedi.
 
 
 

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