Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon sırasında hasar oluştu iddiası; firma hakkında soruşturma açıldı

Topkapı Sarayı'ndaki Valide Sultan Dairesi'nde yapılan restorasyon çalışması sırasında iddiaya göre kalıcı hasar oluştu. Restorasyonu yürüten firma hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresiBaşkanlığı Topkapı Sarayı'nın harem bölümündeki yapılardan Valide SultanDairesi'nde restorasyon yaptırmaya karar verdi. Restorasyon kapsamında Topkapı Sarayı, harem, hünkâr salonu, müzik odası gibi bölümlerin

düzenlenmesi istendi.

İş, bu alanda tecrübeli Er-bu İnşaat ve Kolektif isimli firmaya verildi. Yapılananlaşma kapsamında restorasyon işinin denetimi için bir kontrol teşkilatıoluşturuldu. Firma çalışanları, bu birimin bilgisi ve talimatıyla eşgüdümlü hareket edecekti.

Tarihi yapının belirlenen bölümlerinde tavanın sağlamlaştırılması, duvarresimlerinin bağlantılı olduğu taşıcıyı ve çevresinde bulunan çinilerin tadilatına başlandı.

İddiaya göre, restorasyon sırasında duvarlardan parçalar koptu, yapılan dikkatsiz ve özensiz çalışmalar nedeniyle duvarlarda incelmeler ve çeşitli delikler oluştu.

Restorasyonda yapılan hatanın denetimi yapan kontrol biriminin bilgisidışında yapıldığı ileri sürüldü. Oluşan kalıcı hasar nedeniyle Milli Saraylarİdaresi Başkanlığı, firmanın cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Savcılık da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı.

1982 yılında beri faaliyet gösteren Er-bu İnşaat ve Kolektif, restorasyon verekonstrüksiyon çalışması yapan sayılı firmalardan biri. Er-bu İnşaat, Mostar ve Drina köprülerinden Artuklu Hamamı'na, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası'ndan Eyyübi Camii'ne Türkiye ve yurtdışında çok sayıda restorasyonun

yüklenicisi.