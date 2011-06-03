Topkapı Sarayı Müzesi'nin Müdürü 3. Selim'in tahtını lojmanına taşıttı

T24 - Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü'nün 3. Selim'in tahtını lojmanına taşıttığı, tarihi taht kapıdan geçmeyince depoya kaldırıldığı ileri sürüldü. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, 3. Selim’in Harem’deki ünlü tahtının Müze Müdürü Yusuf Benli’nin lojmanına taşıtıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Fotoğraflarla belgelenen iddia üzerine dehşete kapılan Bakan Günay, ‘‘Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Topkapı Sarayı benim en çok önem verdiğim mekânlardan biri. İnceletiyorum. İddialar doğruysa gereğini yaparım’’ dedi.







Radikal'den Ömer Erbil imzalı habere göre, Müze Başkanı İlber Ortaylı da olayı doğrularken, ‘‘Müdür Bey lojmanı, Harem’le karıştırdı herhalde. Soruşturuyoruz’’ dedi. Müze Müdürü Benli ise hakkındaki iddiaları inkâr etti.





'Yağmur altında taşındı'



İddiaya göre, Topkapı Sarayı Müze Müdürü Yusuf Benli, Harem Hünkâr Sofrası bölümünde bulunan 3. Selim tahtını müze içinde oturduğu lojmana taşıttı. Yağmurlu havada gelişigüzel taşınan eşsiz eser, lojmanın giriş kapısında sonradan ekleme yapılan bölmelerden geçmeyeceği anlaşılınca bir süre kapıda bekletildi. Bu sırada yağmurdan korunmak için de tahtın üzerine beyaz branda örtüldü.



Müze Müdürü Benli’ye tahtın geçmediği söylendi. Benli, sonradan ekleme bölüm için ‘‘Yıkın yine de içeriye sokun’’ talimatı verdi. Görevliler ekleme bölümü yıkmaya hazırlanırken, lojmanın iç kısmındaki orijinal kapının da dar olduğunun farkına varıldı. Sonradan ekleme kısım yıkılsa bile tahtın geçmeyeceği müze müdürüne bildirildi. Böylelikle taht lojmana girmekten kurtulup depoya götürüldü.





'Tarihi masada kahvaltı'



Müze Müdürü Benli ile ilgili iddialar bununla da sınırlı değil. Müdürün özel misafirleriyle Mecidiye Köşkü’nde tarihi eserler üzerinde oturup kahvaltı ettiği de ileri sürülüyor. Bu nedenle köşkün ‘İç Oda’ olarak adlandırılan kısmında bulunan üzeri resimlerle süslü mermerden 14. Louis masasında lekeler oluştuğu ve lekelerin çıkmadığı belirtiliyor.





Müze Müdürü: Taht depoda



Harem’deki 3. Selim tahtını lojmanınıza taşıttığınız iddia ediliyor, bu doğru mu?

-Lojmana taşıtma diye bir şey yok.

Taşıtmadınız mı?

-Bizim bu mobilyaları koruma altına almamız gerekiyor. En sıhhatli yere taşımalıyız.

Sıhhatli yer lojmanınız mı?

-Lojman değil tabii.

Taht şimdi nerede?

-Depoda...

Lojmana hiç taşıtmadınız mı?

-Yok hayır, taşıtmadım.

14. Louis masasında kahvaltı ettiğiniz, mermer zemin üzerinde lekeler oluştuğu ve çıkmadığı iddia ediliyor...

-Hayır, doğru değil. Ben kahvaltımı odamda yaparım.





Ortaylı: Arkadaş kendi başına takılıyor



Topkapı Sarayı Müze Başkanı İlber Ortaylı: ‘‘Bakan Bey arayıp söyledi. Çok mahcup oldum, bilgim olmadığı için. Soruşturuyoruz. Lojman kapısından girmeyince geri gönderilmiş. Arkadaş Harem ile lojmanı karıştırdı sanırım. Lojmanda benim yerim yok. Ankara’dan kütüphanemi getirip lojmana koymuştum. Dışarı attırmış. Adamın kitapla işi yok. Burada lojman olması doğru değil. Seminer odası yapılmalı. Mecidiye Köşkü’nde kahvaltı ettiğini ben de duydum. Orayı kapattırdık. Bu arkadaş geldiği günden beri kendi başına takılıyor, pek bilgi verdiği de yok.’'





Michael Jackson o tahta oturmak istemiş ama reddedilmişti



Harem, Topkapı Sarayı Müzesi’nde ziyaretçilerin en çok merak ettikleri bölümlerden biri. Hünkâr Sofrası ise Harem’in içinde sultanla harem kadınlarının birlikte eğlence düzenledikleri, bayramlaştıkları yer. Hünkâr Sofrası, 16’ncı yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış kubbeli bir salon. Bu salonun hâkim noktasında da sultanın tahtı bulunuyordu. 3. Selim’e ait olduğu söylenen taht, 18. yüzyıl şaheseri olarak Harem bölümüyle ilgili tüm fotoğraflarda yer alıyor.



Pop yıldızı Michael Jackson 1992 yılında tahta oturmak istemiş, ancak reddedilmişti. Türkiye’yi ziyareti sırasında ABD’li pop star Harem’e girdiğinde söz konusu tahta oturmak istedi ve tahtı klipte kullanmak istediğini söyledi. Ancak dönemin müze yönetimi Jackson’a izin vermeyince ünlü şarkıcı da Harem’de klip çekiminden vazgeçti.





