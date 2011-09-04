-Topkapı Koşusu'nun galibi "Musır" İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - At yarışlarında 1991 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Yarış Festivali" kapsamında yapılan 270 bin avro ödüllü Topkapı Koşusu'nu, jokey Christophe Soumillon'un bindiği "Musir" isimli safkan, 1.33.58'lik derecesiyle kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda, 3 yaş ve üstü İngiliz safkanların 1600 metre çim pistte mücadele ettiği koşuda, jokey Lanfranco Dettori'nin bindiği "İnvisible Man" isimli safkan 1.34.10'luk derecesiyle ikinciliği, jokey Andreas Suborics'in bindiği "İndomito" isimli safkan 1.34.12'lik derecesiyle üçüncülüğü, jokey Jimmy Fortune'nin bindiği "Dream Eater" isimli safkan ise 1.34.69'luk derecesiyle dördüncülüğü elde etti.