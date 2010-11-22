Topel’in uçağını Yunanlılar düşürdü

T24 - Kıbrıs’ta Dillirga bölgesinde 1964 yılının Ağustos ayında yaşanan çarpışmalarda pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in uyarı uçuşu yapan uçağını vuran uçaksavar ateşinin, Yunanistan’ın gizlice Ada’ya gönderdiği “Faethon” isimli savaş gemisinden açıldığı, gemideki bir görevli tarafından açıklandı.



Rum Fileleftheros gazetesi, “Faethon” gemisinin Yunan mürettebatından Dimitrios Miçaços’un anlattıklarını yayımladı.



Miçaços, gizli görev emriyle ilgili olarak özetle şunları kaydetti:



“Ben Yunan filosunda yaver ve harekat subayıydım. Bir gün komutan çağırdı ve beni Kıbrıs’ta gizli bir göreve seçtiğini söyledi. Aldığım emir, Kıbrıs karasularında herhangi bir tehdidi saptamak için devriye yapmaktı. 6 Ağustos 1964’te, Pomo, Aşağı Pirgo, Mansur ve Erenköy’e gitme emri aldık. Sabah olduğunda karada çarpışma olduğunu gördüm. Karaya birkaç atış yaptık, çatışmalar sona erdi ve Erenköy’e devam ettik.



Gemikonağı’na ulaştığımızda oradaki bir gazetede Türk uçaklarının aradıkları bir devriye botu için bir yük gemisinin üzerinden uçtuğunu ve bombaladığını okudum. Kısa süre sonra uçaktan atılan bir bombanın sesini de duydum. Dışarı çıktım ve bir keşif uçağı gördüm. Bunu, savaş uçaklarının saldırısının takip edeceğini anladım.

‘Vurulduk, ateş açtık’



Gemiye döndüm, evli ve çocuklu olanlara isterlerse gidebileceklerini söyledim. Ben subay olarak kalıp savaşmak zorundaydım. Tek motorla süratle kaçmaya başladık. Uçaklar saldırdı ve bizi vurdular. Mürettebata gemiyi terk etmesini emrettim. Bir uçak vurduk ve pilotu paraşütle atladı, ancak öteki yaralı halde Türkiye’ye dönmeyi başardı.”



Rumları Türk halkına karşı işledikleri insanlık dışı eylemlerden caydırmak için, 8 Ağustos 1964’te Eskişehir’den Kıbrıs’a, 4’lü Filo Komutanı olarak gönderilen Cengiz Topel’in uçağı, uçuş esnasında vurularak düşürüldü. Cengiz Topel, paraşütle atlamayı başardı ancak esir alındığı Rumlar tarafından şehit edildi.



Kıbrıs’ta Dillirga bölgesinde 1964 yılının Ağustos ayında yaşanan çarpışmalarda pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in uyarı uçuşu yapan uçağını vuran uçaksavar ateşinin, Yunanistan’ın gizlice Ada’ya gönderdiği “Faethon” isimli savaş gemisinden açıldığı, gemideki bir görevli tarafından açıklandı



