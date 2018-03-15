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Topçular'da tramvaylar çarpıştı (2)

Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) TOPCULAR  istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i makinist bazı yolcular yaralandı

15 Mart 2018 15:16

Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) TOPCULAR  istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1\'i makinist bazı yolcular yaralandı.
Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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