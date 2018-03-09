Topçular, 'Mesut' oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu ilk maçında Arsenal, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 45'inci dakikada Aaron Ramsey kaydetti. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil takımının attığı 2 golde de asisti yapan isim oldu.



Milan formasıyla karşılaşmaya 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 62'nci dakikada yerini Nikola Kalinic'e bıraktı. Arsenal'in deplasmanda kazandığı karşılaşmada galibiyetin mimarlarından olan Mesut Özil de 80'inci dakikada yerini Rob Holding'e bıraktı.

Ömer Toprak'lı Dortmund turu zora soktu

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund, Signal İduna Park’ta RB Salzburg’a 2-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.

Salzburg'u deplasmanda galibiyete götüren golleri 49'uncu dakikada penaltıdan ve 56’ncı dakikada Valon Berisha kaydederken, Dortmund’un tek golü Andre Schürrle’den geldi. Milli futbolcu Ömer Toprak’ın 90 dakika forma giydiği ve bir de sarı kart gördüğü mücadelede Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer aldı ve maçta forma giyme şansı bulamadı. Turun ikinci karşılaşmasında Borussia Dortmund, 15 Mart Perşembe günü Red Bull Arena’da Salzburg karşısında çeyrek final mücadelesi için ter dökecek.

Gecenin (8 Mart) 21.00'de başlayan diğer karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Saul Niguez, 47'nci dakikada Diego Costa ve 90'ıncı dakikada Koke kaydetti.