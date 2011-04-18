-TOPÇU, TALİMATLA İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının, ''Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a tehdit ve hakarette bulunduğu'' iddiasıyla hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, talimatla ifade verdi. Partililerle birlikte Ankara Adalet Sarayı'na gelen Topçu'nun ifadesi, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Nadi Türkaslan tarafından alındı. Savcılık sorgusu yaklaşık yarım saat süren Topçu, adliyeden ayrılışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopterin düştüğü yerde, devletin itibarının kar altında kaldığını, BBP Genel Başkanı olarak yaptığının, devletin itibarını kurtarmak ve bu konuyla ilgili kamuoyu vicdanındaki şüpheyi ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Topçu, dünyanın ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden insanların, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin şüphelerin giderilmesini istediğini ifade ederek, kararlı takipleri sonucu bu hadisenin mutlaka çözüme kavuşturulacağını söyledi. Yalçın Topçu, ''(Cenazenizi aldınız, susun) diyorlar. Susmayacağız. Milletin hukukunu arıyoruz, devletin itibarını kurtarmaya çalışıyoruz'' dedi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine ifadesinin alındığını anımsatan Topçu, savcıların, ''bu duyarlılığı bölücü örgütün sözcülüğünü yapanlara, devlete tokan atanlara karşı da göstermesi'' gerektiğini kaydetti.