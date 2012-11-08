Topçu Kışlası'nın ortasında buz pisti olacak, asırlık çınarlar kesilecek!

Taksim'i yayalaştırma projesi kapsamında Gezi Parkı'nın yerine yapılması planlanan Topçu Kışlası'nın detayları belli oldu. Hazırlanan projeye göre, 10 katlı apartman yüksekliğinde 4 kule ve kulelerin arasında yer alacak 5 katlı bina yüksekliğinde dükkan, mağaza, kafe, sergi salonu için kışla inşa edilecek. Yapılacak kışlanın ortasında "buz pisti" de yer alacağı öne sürülürken, parkta bulunan asırlık çınarlar da kesilecek.

Koruma Kurulu'nda yaklaşık 3 haftadır tartışılan ve henüz onaylanmayan Topçu Kışlası projesinin detayları belli oldu.

Elif İnce'nin Radikal gazetesindeki özel haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Mimar Halil Onur'un hazırladığı proje İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu.

Projeye göre, inşa edilecek Topçu Kışlası'nın 4 köşesine 10 katlı apartman yüksekliğinde 28 metrelik kuleler ve kulelerin aralarında kalacak binalar ise 5 katlı apartman yüksekliğinde olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın "Yeşil alan korunmalı" uyarılarına rağmen, Topçu Kışlası için hazırlanan projede, Gezi Parkı'nda bulunan asırlık çınarlar kesilecek.

Topçu Kışlası içinde 10 kafeterya, 5 kitap satış dükkanı ve bir sanat galeri yer alacak. Kışla'nın en üst katı da müze-sergi alanı olacak.

Projenin en önemli özelliği ise, Kışla'nın tam ortasında yapılması planlanan bir buz pisti oldu.



Mimar Onur: Gezi Parkı bir orman değil



Projenin mimarı Halil Onur, "Kışlada otel ya da cami olmayacak. İçinde kafeler, pastaneler, kitapçılar olacak. AKM tarafında da sergi salonları, galeriler olacak. Gezi’nin kamuya kapatılması gibi bir önerimiz yok. Ama tabii ki bir düzen getirilmek zorunda. Her elini kolunu sallayan kafeye, restorana girsin demek doğru değil. Herkes her yere girebilir mi?" dedi.

Onu sözlerini şöyle sürdürdü:

"rojem mükemmel demiyorum. Her projenin eksileri, artıları vardır. Tüm ağaçları koruyabilmeyi tercih ederdik ama burası bir kent ormanı değil. Binanın oturduğu alandaki ağaçlar kesilecek, taşınabilenler taşınacak. Elbette Gezi Parkı da değerli, biz ikisini de yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kışlanın simgesel değeri çok önemli, oryantalist üslubun belki de en düzgün örneğiydi."

"Meydan bir yarışmayla tasarlansaydı deniyor, keşke! Yüzde yüz hemfikirim. Bu bir fikir projesidir, nihai değil. Eleştiriye her zaman açığım ama dergilerde yazılar yazan meslektaşlarımın yüzde 90’ının projeye dair hiçbir bilgisi yok. Hiçbiri projeyi tartışmadı benimle. En yakın zamanda meydanda bir sergi açarak maketi, projeyi, tüm belgeleri paylaşacağız."