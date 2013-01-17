Topçu Kışlası projesine onay yok

Gezi Parkı'nın yerine yapılacak Topçu Kışlası projesi, II Numaralı Koruma Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.

Gezi Parkı’nın yerine yapılması planlanan Topçu Kışlası projesi, II Numaralı Koruma Kurulu tarafından reddedildi. Dün dağıtıma giren kararda, Mimar Halil Onur’un hazırladığı projenin 1800’lerde yapılan Topçu Kışlası’nın ‘özgün mimarisi’ne dair yeterli bilgi ve belge içermediği belirtiliyor. Koruma Kurulu’na Kültür Bakanlığı tarafından atanan 7 üye kışla projesine ret oyu verdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin temsilcileri ise kışlanın uygun olduğu yönünde oy kullandı. Kararda Taksim Gezi Parkı’nı “dikkate alarak” hazırlanacak, meydan ve çevresi ile “uyum sağlayan” alternatif tasarım önerilerinin değerlendirilebileceği yazılı.

Projenin mimarı Halil Onur, “Elbette projede yeterli bilgi ve belge vardı ama karar kurulun takdiridir” dedi. Onur, yeni bir proje hazırlanıp hazırlanmayacağına ise İBB’nin karar vereceğini belirtti.

Gezi Parkı'nı dikkate almalı

Elif İnce'nin radikal.com.tr'de yer alana habere göre, kararın tam metni şöyle: “Yapının özgün mimarisini oluşturan iç mekan kurgusu, süsleme özellikleri ve elemanları, yapının yapım dönemleri, yapılan müdahaleler ve önceki dönemlerine ait izlerle ilgili bilgi ve belgelerin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu aşamalar incelendiğinde ve kent tarihi açısından değerlendirildiğinde, alana ilişkin kurulumuza sunulan restitüsyon projesinin uygun olmadığına; Taksim Gezi Parkı’nı dikkate alacak şekilde, Cumhuriyet Caddesi’ne cepheli kesiminde, meydan ve çevresi ile işlevsel olarak uyum sağlayan alternatif tasarım önerilerinin hazırlanarak, Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı yayalaştırma projesi ile bütüncül olarak ele alınan kentsel tasarım projesinin birlikte kurula iletilmesi halinde konunun değerlendirilebileceğine karar verildi.”

Kurul kararında Gezi Parkı'na atfen "Günümüzde 60-70 yıllık kullanım değeri ile tarihe belgelik eden bir nitelik kazanmış" ve "İstanbulluların kolektif belleğinde yer etmiş" ifadeleri kullanıldı.

Gezi Parkı’nın korunması için bir yıldır mücadele eden Taksim Platformu üyeleri, kurul kararını umutla karşıladıklarını ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da kışlanın yapılmasını istemediğini söylemiş, “İstanbul’da aradığımız şey yeşil alan. Yeşili yok etmek pahasına o yapıdan kültür merkezi çıkmaz” demişti.

Topçu Kışlası’na kuruldan onay çıkmamasına rağmen geçtiğimiz aylarda Gezi Parkı’nın bütün kiracılarına dükkanları boşaltmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden uyarılar yollanmış, buna gerekçe olarak da ‘Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ gösterilmişti. Parkın içine altgeçit inşaatı için bir de şantiye kuruldu.



Buz pisti de vardı

Radikal kasım ayında Kışla projesinin detaylarını ‘Gezi Parkı buz kesti’ başlığıyla haberleştirmişti. Projeye göre, Gezi Parkı’nı çepeçevre kaplayacak kışlanın yüksekliği 5 katlı, kulelerin yüksekliği ise 10 katlı bir apartmana denk geliyor. Kışlanın zemin katı lokanta, cafe ve ‘kitap satış’ dükkanları; üst katı ise ‘müze’ olarak planlanmıştı. Projede kışlanın ortasında bir de buz pisti görülüyordu.