Topbaş'tan uyarı: Yılbaşında eğlencenin dozu kaçmasın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, katıldığı bir etkinlikte yılbaşı gecesi ile ilgili alınan önlemleri anlattı. Topbaş, İstanbullular'ı eğlencenin dozunu kaçırmamaları ve başkalarını rahatsız etmemeleri konusunda uyardı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yılbaşı için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, ''Yılbaşında başta zabıta olmak üzere belediyemiz, tüm birimleriyle teyakkuz halinde olacak'' dedi.

Miniatürk'teki ''Cumhuriyet Coşkusu Fotoğraf Yarışması'' ödül törenine katılan Topbaş, gazetecilere yılbaşıyla ilgili alınan önlemleri anlattı.

Topbaş, 2012'nin küçük birkaç aksaklık dışında iyi geçtiğini belirterek, ''2013 yılının, mutluluğun yükseldiği, farklı yeni bir sayfanın açılacağı bir yıl olmasını arzu ediyorum. Yeni yıl hem İstanbul hem Türkiye hem de dünya için güzellikler getirsin. İnsanlara mutluluk versin. Herkese huzur ve mutluluk getirsin. Herkes beklentilerinin karşılığını bulsun'' diye konuştu.



Topşu taşımaya ek sefer



Yılbaşı gibi özel günlerde yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü kaydeden Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yılbaşında başta zabıta olmak üzere belediyemiz, tüm birimleriyle teyakkuz halinde olacak. Daha sağlıklı bir yılbaşı geçirilmesini arzu etmekteyiz. Bazı noktalarda yılbaşı organizasyonları var. Toplu taşımayla ilgili ek seferler koyduk. Taksim-Hacıosman metro hattı geç saatlere kadar çalışacak. Metrobüs zaten 24 saat çalışıyor. Ek takviyeler de olacak. Otobüs ve şehir hatları da bazı bölgelerde ek seferlerle halkımıza hizmet verecek.''

İstanbullular'dan, eğlencenin dozunu kaçırmamaları, başkalarını rahatsız etmemeleri, kente ve bireylere saygılı olmaları ricasında bulunan Topbaş, ''Bu heyecanı ve güzelliği yaşarken geleceği de düşünmeliyiz. Maalesef zaman zaman kötü sonuçlarını da gördüğümüz enstantaneler olmakta. Umarım bunları yaşamayız'' ifadelerini kullandı.



Yiyecek-içecek konusunda dikkat!



Yılbaşının kutlanacağı mekanlarda sağlıklı gıda, yiyecek ve içecek konularına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Topbaş, ''Gelen turistleri misafir olarak kabul edip, onların da mutlu bir şekilde ayrılmalarını, sağlıklı bir yılbaşı geçirmelerini temin etmek gerekir. Bir ev sahibi olarak, Türk milletinin misafirperverlik anlayışını önemsiyoruz'' şeklinde konuştu.

Amaçlarının, halkın huzurlu bir şekilde yılbaşını yaşayabilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Topbaş, ''Herkese nice yıllar, mutluluklar diliyorum. 2013, hepinize, hepimize güzellikler getirsin'' dedi.