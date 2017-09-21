TOPBAŞ'IN VETO ETTİĞİ 5 DOSYA İBB MECLİSİ'NDE YENİDEN GÖRÜŞÜLDÜ, AYNEN KABUL EDİLDİ (1)

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş\'ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi\'nde kabul edildi. AK Partili ve CHP\'li Meclis üyeleri arasında sert tartışmaların yaşandığı oturumda, Pendik Gökçebeyli Mahallesi\'ndeki orman alanı; Beşiktaş Ortaköy\'de bin 641 metrekare büyüklüğündeki arazi; Kartal Soğanlık mahallesindeki park alanı; Sarıyer Zekeriyaköy\'deki anaokulu alanı ve Bayrampaşa Orta Mahaldeki arazilerle ilgili imar planı değişiklikleri oy çokluğuyla kabul edildi.

