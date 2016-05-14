Topbaş'ın 'ustalık eserim olacak' dediği Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi'ne onay çıktı

Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi için hazırlanan plan tadilatı teklifi ve Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi’ne ilişkin plan değişikliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Haliç Unkapanı Karayolu Tüneli Projesi için son yerel seçimler öncesinde Esenler’de halka hitaben yaptığı konuşmada ''Ustalık eserim olacak'' demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi’nin hayata geçirilmesi için hazırlanan plan tadilatı teklifinin yer aldığı Fatih İlçesi, Haliç Su Altı Karayolu Tüneli ve Unkapanı-Kasımpaşa-Şişhane Kavşakları Ön Projesine ilişkin plan tadilatına ilişkin komisyon raporu oylamaya sunuldu.

Onaylanan raporla, Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi’nin hayata geçmesinde engel kalmadı.

Projeyle Haliç'in iki yakası arasındaki trafik denizin altından tünelle sağlanacak. Tünelin bir ayağı Kasımpaşa'da, bir ayağı ise Unkapanı'nda olacak. Çift yönlü olarak trafiğin akacağı tünelin çıkış noktaları döner kavşaklarla alternatif yollara bağlanacak. 1836 yıllında inşa edilen Unkapanı Köprüsü'nün de kaldırılması planlanıyor.

Haliç'e ilişkin raporun ardından, Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi’nin hayata geçmesine ilişkin plan değişikliği teklifi görüşüldü. Teklifi içeren Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu oylamaya sunuldu.

“Topbaş’tan samimi içten diyaloğumun karşılığını aldım”

Oylama öncesi söz alan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, hizmet için büyükşehirle temas halinde olduğunu ve zaman zaman yanlış anlaşılmalara da yol açtığını ifade ederek, "Benden önceki 10 yılda ilçe ve İBB'nin bir türlü sağlayamadığı uyumu sağlamaya çalıştım. Benden önceki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çivi çakmamıştı. Sayın Topbaş'la bu samimi, içten diyaloğu başlattığımda aynı karşılığı kendisinden gördüğümü ifade etmek istiyorum." dedi.

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi’ne ilişkin plan değişikliği teklifini içeren komisyon raporu yapılan oylamada kabul edildi.