Topbaş'ın sağ kolu inşaattan düştü

Bir inşaat denetimi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Baştürk, ameliyat edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk'ün bir inşaat denetimi sırasında dengesini kaybederek boşluğa düştü.
Genel Sekreter Adem Baştürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beyin damarında kanama tespit edilen Baştürk ameliyata alındı. Baştürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldı.