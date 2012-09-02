T24 LogoT24 Logo
Gündem

Topbaş'ın sağ kolu inşaattan düştü

Prof. Dr. Adem Baştürk'ün bir inşaat denetimi sırasında dengesini kaybederek boşluğa düştü

02 Eylül 2012 12:33

Bir inşaat denetimi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Baştürk, ameliyat edildi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk'ün bir inşaat denetimi sırasında dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Genel Sekreter Adem Baştürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyin damarında kanama tespit edilen Baştürk ameliyata alındı. Baştürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldı.

ETİKETLER

kadir topbaşadem baştürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24