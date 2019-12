Topbaş'ın danışmanını soyanlar bulundu

Kadir Topbaş'ın imar danışmanı ve İDO yönetim kurulu üyesi Fethi Turgut'un evindeki kasayı çaldıkları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın imar danışmanı ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) yönetim kurulu üyesi Fethi Turgut'un evindeki kasayı çaldıkları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın imar danışmanı ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) yönetim kurulu üyesi Fethi Turgut'un Maltepe Cevizli'de hırsızlık 5 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleşti.



Edinilen bilgiye göre, Turgut ailesi Altınoluk'ta tatilde oldukları sırada, Turgut'un oğlu, evli ve 2 çocuk babası E.T., İstanbul'da kaldı. E.T., hırsızlık olayından üç gün önce kendisini arayan bir kadınla arkadaşlık kurdu ve olay günü buluştu. Kadınla babasının evine giden E.T. birlikte bira içti, ancak uyku ilacı katılan alkolün etkisiyle kendinden geçti. Sabah uyanan oğul E.T., para kasasının yerinde olmadığını fark etti. Fethi Turgut ve oğlu, hırsızlığı 10 gün sonra 15 Ağustos'ta polise bildirdi. Fethi Turgut kasada, 200 bin dolar, 15 bin TL ve 500 gram altınla eşine ait yeşil pasaport olduğunu ifade etti.



CHP'nin iddiası



Ancak 5 ay sonra Kartal Cumhuriyet Savcılığı'na, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve CHP'li Çetin Soysal'a ihbarda bulunan ve hırsızlardan birinin yeğeni olduğunu ileri süren Ahmet T., E.T.'ye kadını hırsızların gönderdiğini ve kasada söylenenin aksine 950 bin dolar, 280 bin evro, 200 bin TL ve 2 kilo altın olduğunu öne sürdü.



CHP İl Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Çetin Soysal, "Fethi Turgut, karakola 10 gün sonra başvurmuş. Hırsızlar evdeki 3 kasadan en küçüğünü almış. Turgut evinden çalınanların 15 bin lira, 200 bin dolar ve 300-400 gram altın olduğunu söylemiş. Bana gelen ihbar mektubuna göre ise kasadan çıkanlar 950 bin dolar, 280 bin euro ve 2 kilo civarında altın" dedi.



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri, ihbarcının kimliğinden yola çıkarak hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy'de geçtiğimiz Perşembe günü operasyon düzenleyerek, ihbar mektubunu gönderdiği ileri sürülen Ahmet T. ile E.T.'nin içeceğine ilaç katarak uyuttuğu ileri sürülen Gülhan B. ile hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ileri sürülen Seyfettin T., Celal T., Mehmet T., İrfan Ü., Şemsi O., Engin G., Yusuf İ., Nahit Y., Aziz K., Fesih K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün sorgulamaları yapılan 12 zanlı işlemlerinin ardından yine gizlilik içerisinde Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların sorgulamaları sırasında büyük kısmının susma hakkını kullandığı, ifade verenlerin ise evden çalınan miktarını hatırlamadıklarını bildirdikleri öğrenildi.



İhbarcının gönderdiği mektup



Hırsızlardan birinin yeğeni olduğunu söyleyen ve zanlılar arasında bulunan Ahmet T., tarafından gönderilen ihbar mektubunda, "Fethi Turgut Bey'in Maltepe Cevizli'deki evinden hırsızlar tarafından, oğluna düzmece bir seks ve içki alemi düzenlenerek, içkisine uyuşturucu atılmak suretiyle bayıltılıp, evdeki ikisi büyük olmak üzere toplam 3 kasadan en küçüğü çalınır. Diğer iki kasa büyük olduğundan alınamamıştır. Kasadan 950 bin USD, 200 Euro, 120 bin YTL ve 2 kg civarında altın çıkar ve 3 hırsız arasında paylaştırılır. O günkü kurla yaklaşık 1.5 trilyondur. Bugün ise yaklaşık 2.2 trilyon paraya denk gelmektedir. Olayın tüm ayrıntılarına hırsızlar akrabam olduğu için vakıf oldum. Fakat paranın sahibini bilmiyordum. Paranın sahibini bulup ödül alabilmek için tam 4 ay uğraştım. Bana 100 bin dolar ödül vermesi halinde tüm bilgi ve belgeleri kendisiyle paylaşabileceğimi, gerekirse mahkemede gizli tanık olabileceğimi söyledim. Kendisi de bana 100 bin doların çok olduğunu, İstanbul'a gelmem gerektiğini ve pazarlığın olabileceğini söyleyerek İstanbul'a davet etti. 14 Ocak çarşamba günü saat 11:30 gibi makamına geldim ve kendisiyle sohbet ettik. Beni İstanbul'a pazarlık ve ödeme konusunda davet ettiğini unutarak tam bir 'U'dönüşü yaptı. Bu olayın meydana çıkmasını yani hırsızların yakalanmasını istemediğini açıkça beyan etti. Sebebini de 'Ahirette alacaklı oluruz' diye açıkladı. Aslında sebep bambaşkaydı. Zira Fethi Bey Maltepe'deki emniyete eksik beyan vermişti. Yani ahiret hikayesi maskenin parçasıydı. Çünkü çok yüklü bir miktardaki paranın bankada değil evdeki kasada zarflar içinde olmasını, üst düzey bir yönetici bile olsanız 'sorarlar neyin nesi' diye. Ben İstanbul'da adeta çocuk muamelesine maruz kaldım Fethi Bey tarafından alay konusu oldum. Bodrum'a döndüm ve dün Fehi Beyi aradım fakat benimle görüşmek istemedi. Bunun üzerine bu olayı basına, siyasi partilere, İstanbul valiliği'ne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul büyükşehir Belediyesi'ne, başta da sayın başkan olmak üzere tüm birimlere bildireceğimi faks yoluyla belirttim" iddiasında bulundu.



Kadir Topbaş'ın danışmanı



1994 yerel seçimlerinde belediyecilikle tanışan Fethi Turgut, Refah Partisi'nden belediye meclis üyesi oldu. Aynı yıl Beyoğlu Belediyesi'nde Teknik İşlerden Sorumlu Danışman olarak görev yaptı. 1999 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1999-2004 arasında Kadir Topbaş'a danışmanlık yaptı. Topbaş'ın İBB Başkanı olmasıyla birlikte İDO yönetim Kurulu üyeliğine atandı.