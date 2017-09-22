Topbaş'ı istifaya götürdüğü iddia edilen 5 dosyada neler vardı?

Veto ettiği beş dosyanın oy çokluğuyla kabul edilmesi sonrası istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "iade gerekçesini belirtmediği" ifade edildi.

AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan, “Sayın Başkan iade gerekçesi belirtmediği için, komisyon daha önceki hazırladığı raporlar doğrultusunda hazırlamış. Konu bundan ibaret. CHP’ye buradan ekmek çıkmaz” dedi. Bağımsız İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi de Topbaş’ın bugüne kadar olmayan bir yöntem uygulayıp iade gerekçelerini göstermediğini ifade edip, “Belki danışmanları yanıltmış. Bu Meclis siyasi bir karar almak peşinde değil. Keşke İBB Başkanımız aramızda olup gerekçelerini sözlü olarak yapsaydı” ifadesini kullandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Topbaş'ın veto ettiği 5 dosyada şunlar vardı:



1-) Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki Çiftlik Kent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait yapılaşmış tarla ve özel orman vasıflı arazilerin bir kısmı park, köy meydanı ve ibadet alanı olarak ayrılmıştı.

2-) Beşiktaş Ortaköy’deki 1641 metrekarelik arazinin inşaat hakkı yaklaşık 500 metrekare artırılmıştı.

3-) Kartal Soğanlık mahallesinde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgiliydi. İmar değişikliğini İBB Meclisi AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul etmişti.

4-) Zekeriyaköy’de anaokulu yapılmak için ayrılmış parselin konut alanına alınmasıyla ilgiliydi.

5-) Bayrampaşa 5 bin 500 metrekarelik parsellerde kamusal sağlık tesis alanı iptal edilmiş, bunun yerine özel sağlık tesis alanı planlara işlenmişti.