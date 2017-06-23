Topbaş'dan Kuşkonmaz Camii açıklaması: Çatlaklar daha önce de vardı

İstanbul Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camiisi'nin önündeki çalışmanın duvarları çatlattığı iddiasına yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş açıklama yaptı. Topbaş, "Bahçe duvarlarında daha önce var olan çatlaklar var. Onların hepsi fotoğraflarla, belgelerle, raporlarla tespitli" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Topbaş, gazetecilerin Kuşkonmaz Camii'ndeki çatlaklarla ilgili sorusunu yanıtladı.

Topbaş, sahillerin daha fazla yaşanabilir olması için proje hazırladıklarını, bu proje kapsamında Üsküdar sahilinden Harem'e doğru sahil boyunca yürüme bandını genişletmek ve orada yaşanan yoğunluğu azaltmak için çalışma yapıldığını anlattı.

"Çatlak filan yok"

Çalışmanın, koruma kurulundan da onay alıp proje haline getirildiğini dile getiren Topbaş, şöyle devam etti: "Şemsi Paşa Camii'nin içerisinde bir çatlak filan yok. Bahçe duvarlarında daha önce var olan çatlaklar var. Onların hepsi fotoğraflarla, belgelerle, raporlarla tespitli ve bu kazık çakmayla etkilenme değil. Cami önünde kazıklar kısmen çakıldı fakat dolgu ve ilave yapılmadan bu kazıklar kesilecek. Orada 3.5 metrelik bir yaya bandı, yürüyüş imkanı olacak, daralacak ama diğer taraftaki çalışma, uygulama devam edecek. Önemli eserlere dikkat etmemiz, hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Mesai arkadaşlarıma bu konuda daha hassas davranmalarını özellikle ifade ettim."

Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan onay alındı

"Bu öngörülememiş bir hasar mıydı?" sorusu üzerine Başkan Topbaş, Proje Daire Başkanlığının bir çalışma yaptığını, bu çalışmanın Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan onay aldığını ve ardından uygulamaya geçildiğini ifade etti.