Topbaş: Taksim projesinde bazı değişiklikler yapılabilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim’in yayalaştırma projesinde AKM önüne yapılacak tünelin iptal edilebileceğini açıkladı. Yayalaştırma projesinin Gümüşsuyu yönüyle ilgili tedirgin olunan noktalar olduğunu ifade eden Topbaş, fiziki altyapı yetersizlikleri nedeniyle projeden vazgeçilebileceğini belirtti.

Kadir Topbaş, Taksim’i yayalaştırma projesinde önemli değişiklikler olduğunu açıkladı.

Topbaş, Atatürk Kültür Merkezi’nin önündeki yolun yeraltına alınması konusunda Koruma Kurulu’nun ciddi endişeleri olduğunu söyledi. Topbaş, “Projede tedirgin olunan noktalardan biri, Gümüşsuyu'ndan gelen İnönü Caddesi'nin Mete Caddesi'ne geçiş noktasındaki yolun yeraltına alınması yani AKM'nin önündeki yolun yeraltına alınması konusu. Onunla ilgili çalışmalar sürmekte. Koruma Kurulu’nda da endişeler var. Bizim değerlendirmemiz de, 'Bu olmayabilir' diyoruz. Çünkü orada ciddi yarıklar ortaya çıkmakta ve kurulun da bu konuda endişeleri var” dedi.

Başkan Topbaş, Sıraselviler’e yapılacak tünelin yerinin değişme ihtimali olduğunu da açıkladı:

‘Sıraselviler geriye alınır’

Topbaş, bir diğer endişe yaratan yolun Sıraselviler Caddesi olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bir diğer hat olarak da Sıraselviler Caddesi, yoğun bir trafiği var, hastaneler var. Bu bölgenin de trafiğinin yeraltına alınması arzu ediliyor. Ama bunu biraz daha gerilerden başlattığımız ve tünel haline getirdiğimiz takdirde o endişeleri de ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyoruz. Ama bunlar daha sonraki etaplar olarak değerlendirilebilir.”

Tarlabaşı-Harbiye tüneli için ilk kazmanın bu hafta vurulabileceğini de açıklayan Topbaş, Koruma Kurulu’nun son onayının beklendiğini söyledi.

Fikirtepe’de kamulaştırma yapılacak

Kadir Topbaş, Fikirtepe’deki kentsel dönüşümde çıkan uyuşmazlıklara ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Fikirtepe’ye Afet Yasası çıkmadan önce ciddi bir imar artışı ile destek verdik, toleranslı davrandık. Maalesef bazı adalardaki parsellerde uyuşmazlıklar çıktığı söyleniyor. Durumu Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar da biliyor. Ancak birkaç kişinin karşı çıkması engel teşkil etmeyecek şekilde yasal düzenleme yapıldı. Ada içinde 1-2 ufak parsel bu işe olumlu bakmıyorsa, bakanlık devreye girerek o parselde bulunan yapıyı istimlak edecek.”