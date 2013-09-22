Topbaş: Taksim Meydanı'na bolca ağaç dikeceğiz

Taksim Meydanı’nın ağaçlandırılması ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Sosyal medyayı da takip ediyorum ve gördüğüm kadarıyla Taksim Meydanı için ağaç beklentisi var. Gerçekten istenildiği kadar bolca ağaç dikeceğiz" dedi. Topbaş, New York'ta 24 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ardından düzenlenecek sürdürülebilir kentler oturumunda da konuşma yapacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un davetlisi olarak BM Genel Kurulu’na katılmak üzere Türk Hava Yolları’na ait uçakla 13:15’de New York’a giden Topbaş, yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı VİP Salonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Yıldız'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Taksim Meydan'ın ağaçlandırılması ile ilgili sorularını yanıtlayan Topbaş, "Sosyal medyayı yakından takip ediyorum ve takipte gördüğüm kadarıyla Taksim Meydanı’nda ağaç beklentisi var. Gerçekten, istenildiği kadar bolca ağaç dikeceğiz. Zaten bununla ilgili projelendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Taksim Meydan düzenlemesi henüz bitmedi ama şunu özellikle ifade etmeliyim ki alt geçit, tünel dediğimiz bölüm çok takdir topladı" dedi.



Daha çok çalışmamız gerekiyor



Bir basın mensubunun, "Başbakan Başdanışmanı ve Ak Parti Ankara milletvekili Yalçın Akdoğan’ın "İstanbul’daki yerel seçim anketinde AK Parti’nin oy oranının yüzde 55, Topbaş’ın halk tarafından beğenilmesiyle ilgili oranın yüzde 66 olduğuna yönelik açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusunu Kadir Topbaş şöyle yanıtladı:

"Ben özellikle kamuoyu yoklamalarına kanaat belirten İstanbullulara teşekkür ediyorum. Tabii bizim siyasi partimizin özellikle aday tespiti sırasında kamuoyu çok önemsenmekte ve buna göre değerlendirme yapılmaktadır. Böyle bir oranın İstanbul’da çıkmış olması tabii ki memnuniyet verici. Ben biraz da diğer tarafa bakarım. Diğer bölümdeki insanların da desteklerini ve gücünü almam için ne yapmam lazım? Daha mı çok çalışmak gerekir? Benim için bu önemlidir. Ama tabii ki takdir siyasetindir ve milletimizdir. Milletimiz ve İstanbullular adına bu görevi yapmaktayız."



Topbaş, BM toplantısında konuşma yapacak



BM Genel Kurul Toplantısı hakkında da bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, " 24 Eylül Salı sabahı toplantıya ben de katılmış olacağım. Hem üstün düzey panelist olarak hem de yerel yönetimler dünya başkanı olarak tüm yerel yönetimleri temsilen orada olacağım. Önemli bir toplantı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 24 Eylül sabahı oturumdaki konuşmasında ben de genel kurulda bulunacağım. Arkasından sürdürülebilir kentler özel oturumunda panelist olarak orada olacağım. Panelist olduğum toplantıda konuşmam olacak" dedi.