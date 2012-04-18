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Topbaş 'şehir tiyatroları' ile ilgili konuştu

İstanbul Şehir Tiyatroları Yönetmetliği'ni değiştirme kararından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy'a açıklamada bulundu

18 Nisan 2012 21:30

İstanbul Şehir Tiyatroları Yönetmeliği'ni değiştirme kararına tepkiler sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Bir kişi tespit etmeyecek. Demoktratik olacak. Belediye aktif olarak işin içinde olmayacak. Herkes işini yapacak...'' diye konuştu

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin repertuvarı belirleme yetkisini 'edebi kurul'a devretmesine sanatçılar isyan etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy'a yaptığı açıklamada, sanatçıların, eleştirmenlerin ve tiyatroseverlerin tepkilerine şöyle cevap verdi: “Büyükşehir Belediyesi’nin müdahale edeceği ifade ediliyor. Doğru değil. Hemen farklı yorumların getirilmesinden üzüntü duyuyorum. Tiyatrolarımız yüzde 55 dolulukla sahnelenmektedir. Sanatçıların hassasiyetini anlıyorum ama bu müdahale değil. Muhsin Ertuğrul hayatta olsa kendisine teslim ederdik. ‘Başkan bugüne kadar hiçbir oyuna müdahale etti mi?’ diye sorun, hayır etmedik. Kurulda sanatçılar da var. Bir kişi yerine yedi kişilik bir kurul seçecek. İkisi belediyede sanattan sorumlu kişiler olacak. Sanata sanatçıya saygımız var.


'Bir kişi tespit etmeyecek'


Yönetmen diye artık bir şey yok, kurul tespit edecek. Bir kişi tespit etmeyecek. Bir kişiye göre değil, demoktratik olacak. Şimdi repertuarı beraber değerlendirelim diyorum. Buna ihtiyaç vardı çünkü. Belediye aktif olarak işin içinde olmayacak. Herkes işini yapacak.”

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İstanbu Şehir TiyatrolarıKadir Topbaşİstanbul Büyük Şehir Belediyesi

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