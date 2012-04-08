Topbaş: Otopark yapmayana ruhsat yok

İstanbul’un otopark sorunuyla ilgili bir yönetmelik hazırladıklarını kaydeden Kadir Topbaş, "Otopark yapmayan bina ruhsatı alamayacak'' dedi.

Başbakan Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki eski mahallesini ziyareti sırasında yaptığı 'yollar işgal altında' açıklamasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yönetmelik hazırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptığı açıklamada ‘400 metrekare üzerindeki yeni binalara otopark yapma mecburiyeti getiren bir yönetmelik hazırladıklarını söyledi.

“Otopark yapmayan bina ruhsatı alamayacak'' diyen Topbaş konuyla ilgili şunları söyledi:

“Otopark sorunu konusunda bir yönetmelik hazırladık. 400 metrekare üzerinde yeni binalara kesinlikle para yatırarak değil, mutlaka otopark yapma gerekliliğini getiren bir düzenleme. Otopark yapmayan ruhsatını alamayacak.''



'Otopark haritalarını çıkardık'



Topbaş, genel olarak bakıldığında ise otopark konusunun ihmal edildiğini vurgulayarak, ''Bir taraftan da bu bölgelerin otopark ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Planlarımıza bunu zaten yerleştiriyoruz. Belediye olarak İstanbul'da mevcut otopark haritalarını çıkardık. Yenileri de ilave ediyoruz'' diye konuştu.