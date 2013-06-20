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Topbaş: Otobüs durağının yeri bile halka sorulacak

Topbaş: Taksim Meydanı’nın daha nezih olması için çalışmalar devam ediyor. Otobüs peronları olmayacak. Sıkıntıları el birliğiyle İstanbullularla birlikte aşacağız

20 Haziran 2013 17:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı olaylarının ardından düzenleme çalışması başlatılan Taksim Meydanı’ndaki otobüs duraklarının kaldırılacağını açıkladı. Topbaş, “Artık bir otobüs durağının yeri değiştirilirken bile halka sorulacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Gezi Parkı eylemleri ve yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı olaylarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Topbaş, belediyenin zararının 60 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

"Taksim Meydanı’nın daha nezih olması için çalışmalar devam ediyor. Otobüs peronları olmayacak. Sıkıntıları el birliğiyle İstanbullularla birlikte aşacağız.

300’e yakın sanatçı, mimar ve STK temsilcileriyle görüştüm, bunu medyaya yansıtmadım.

Olayların ilk gününde yüzde 95’i ağaçların sökülmeye başlandığı, Topçu Kışlası’nın inşaatına başlandığını zannettiler. Demek ki algı yönetiminde eksiklik olmuş, başka yanlışlar var.

Bu hafta içinde turizm sektörü temsilcileri ile görüşeceğiz. Çeşitli ülkelerin belediye başkanlarına STK’larına da mektup göndereceğim.

Bütün projeler halkla paylaşılacak, halka anlatılacak ve görüşleri alınacak. Artık bir otobüs durağının yeri değişse bile halka sorulacak. Yol ve güzergah değişikliğiyle ilgili bilgi verilecek.

Çadır yakılması olayıyla ilgili 4 zabıta görevlisi açığa alındı, taşeron olarak çalışan 3 görevlinin de iş akdi feshedildi. İdare tarafından çadırların yakılması talimatı verilmez.

Eylemlerde 99 İETT otobüsü, 19 halk otobüsü ve 15 itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi. 60 milyon liralık zarar oldu.

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