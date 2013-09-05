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Topbaş: Olimpiyatlara bu kez hazırız ve güçlüyüz

Topbaş: Gerçekçi planlarımızı olimpiyat komitesine sunduk. Bu gururu alıp İstanbul'a getirmek istiyoruz

05 Eylül 2013 13:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehrin açıklanacağı Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Murat Çakır'ın haberine göre, Topbaş, "Gerçekçi planlarımızı olimpiyat komitesine sunduk. Bu gururu alıp İstanbul'a getirmek istiyoruz" dedi.

"İlk kez, bu kez hazırız ve güçlüyüz" diyen Topbaş, "İstanbul artık planlı bir şehir ve bu konuda çalışmamız sürmektedir. Gücümüz, heyecanımız ve kaynağımız var. Bu zamanlarda ayrılık gayrılık olmaz hep birlikte hedefe kitlenmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Kadir Topbaş, "Çok titiz bir çalışma yürütüldü, herkes üzerine düşen görevi yerine getirdi. İstanbul'un da olimpiyat şehri tacını başına takma zamanı geldi" ifadesini kullandı.

 

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