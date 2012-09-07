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Ekonomi

Topbaş: Öğrenci zammını geri aldık

Kadir Topbaş, 'Ulaşım zamlarıyla ilgili tekrar değerlendirme yaptık. Öğrencilere yaptığımız zammı geri alıyoruz' dedi

07 Eylül 2012 13:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, öğrenci biletlerine yapılan zammı geri aldıklarını açıkladı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Ulaşım zamlarıyla ilgili tekrar değerlendirme yaptık. Öğrencilere yaptığımız zammı geri alıyoruz" dedi.

İstanbul'da 1 Eylül'de toplu taşıma ücretlerine ortalama yüzde 10 zam yapılmıştı.

İETT otobüsleri, tünel, nostaljik tramvay, özel halk otobüsleri, İDO, şehir hatları, özel deniz motorları ve raylı sistemlerde kullanılacak elektronik biletlerde (akbil-elektronik kart), öğrenci bileti 1 liradan 1,10 liraya yükselmişti.

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