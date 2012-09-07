Topbaş: Öğrenci zammını geri aldık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, öğrenci biletlerine yapılan zammı geri aldıklarını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Ulaşım zamlarıyla ilgili tekrar değerlendirme yaptık. Öğrencilere yaptığımız zammı geri alıyoruz" dedi.
İstanbul'da 1 Eylül'de toplu taşıma ücretlerine ortalama yüzde 10 zam yapılmıştı.
İETT otobüsleri, tünel, nostaljik tramvay, özel halk otobüsleri, İDO, şehir hatları, özel deniz motorları ve raylı sistemlerde kullanılacak elektronik biletlerde (akbil-elektronik kart), öğrenci bileti 1 liradan 1,10 liraya yükselmişti.