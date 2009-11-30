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Topbaş: Metrobüs zammına tepki haklı ama

30 Kasım 2009 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş metrobüs zammına gösterilen tepkileri haklı bulduğunu, ancak kurumun bu zamma ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Komünistler Metrobüs zammını protesto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, büyük tepkilere neden olan metrobüse yapılan zammı değerlendirirken "Vatandaş, öğrenci tepkisinde haklıdır. Kendine göre bir bütçeleri var çünkü. Biz zam konusunda çok hassas davrandık. Mümkün mertebe yapmamaya çalıştık ama kurum zarar ediyor” şeklinde konuştu.

Topbaş, metrobüs hattının uzun olduğunu ve kullanılan mesafeye göre ücretlendirme yapacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Topbaş, “Hat 42 km. Bu hat diğer şehirlerden çok daha ucuz. Kısa mesafede kullananlar için fazla gelebilir. Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye giderken 2 lira ödeyen var, 5 durak içinde iki lira ödeyen var. İşte bunları düzenlemek için çalışıyoruz. Yeni sistemler yaptırıyoruz. Geçtiği durak sayısı kadar bir bedel ödeyebilsin, diğerini geri alsın diye. Böyle bir sistem geliştiriyoruz” dedi.

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