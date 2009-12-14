Topbaş Kopenhag'a özel uçakla gitti

T24 - Metrobüslere yapılan zamla ilgili eleştirilen Başkan Topbaş'ın, iklim zirvesine katılmak için Danimarka'ya özel uçakla gitmesi dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Danimarka'nın Kopenhag kentinde iklim değişikliğiyle ilgili yapılacak “Dünya Liderler Zirvesi”ne katılmak üzere, özel uçakla bu ülkeye gitti. Başkan'ın Belediye bütçesinde açık olduğu gerekçesiyle metrobüs ücretlerine zam yapıldığı bir dönemde MNG Havayolları'na ait Challenger tipi özel bir uçakla Kopenhag’a gitmesi dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, gider ayak metrobüs projesiyle ilgili mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Topbaş, metrobüs hattında bin 246 minibüs ve 80 bin aracın devre dışı kaldığını belirterek, bundan dolayı kentte günde 623 ton karbondioksit salınımının eksildiğini söyledi.

Topbaş, zirve sırasında Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak Afrika Yerel Yönetimler ve Belediye Başkanları Zirvesi'nin açılışında bulunduktan sonra yeniden Kopenhag'a döneceğini de ifade etti.

Ancak bu yolculuğun hangi şartlarda gerçekleştirileceği bilgisi verilmedi.

