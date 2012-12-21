Topbaş: Kar yağışını Cuma bekliyorduk, ona göre hazırlanmıştık

Kar yağışı nedeniyle felç olan İstanbul ulaşımının tepkilere yol açması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Meteoroloji'yi suçladı. Topbaş, "Meteorolojik bilgilere göre yaptığımız çalışmalarda dün aldığımız kar Cuma itibariyle beklenmekteydi. 13 derece birden sıcaklığın düşmesi sebebiyle yoğun bir sıkıntı ortaya çıktı" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün yaşanan kar yağışında İstanbul genelinde yaşanan aksaklıkları değerlendirdi.

Başkan Topbaş, yolların yeterli tuzlanamaması ve metrobüs hattındaki aksaklıklar nedeniyle belediyeyi savundu.



Metrobüse paralel metro hattı



Topbaş, metrobüs hattında ufak bir aksaklık olduğunda yolun iki şerit olması nedeniyle hattın durduğunu söyledi. 300-400 bin kişilik bir hattın günde 800 binden fazla insan taşıdığını dile getiren Başkan, kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için kaza ya da bir arıza durumunda kısa sürede yığılma yaşandığını belirtti.

Topbaş, metrobüs hattına paralel bir metro projesi üzerinde çalıştıklarını da haber verdi.



'Cuma günü bekliyorduk'



Başkan, "Belediye neden zamanında müdahale etmedi soruna" ise şöyle yanıt verdi:

"Meteorolojik bilgilere göre yaptığımız çalışmalarda dün aldığımız kar Cuma itibariyle beklenmekteydi. 13 derece birden sıcaklığın düşmesi sebebiyle yoğun bir sıkıntı ortaya çıktı. Bize destek olan İstanbullulara ve ekibimize teşekkür ediyorum. Gerçekten zor şartlarda bu çalışmalar sürdürüldü."



Bir günde 344 kaza



Vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Topbaş, şöyle konuştu:

"Buzlanma ve kar yağışı kuzey bölgelerde etkili oldu. 344 trafik kazası oldu. Kazalar sebebiyle Sarıyer, Beykoz, Polenzköy ve Beylikdüzü’nde trafikte ciddi problemler yaşandı. Ekibimiz ciddi performans gösterdi. Belediyemiz, ekip ve araç-gereç olarak yeterli seviyededir. Vatandaşlarımızın kar lastiği ve yoğun kar yağışına göre araç mesafesini ayarlama noktasındaki hassasiyeti çok daha büyük sıkıntılar yaşatmadı. Bundan dolayı İstanbullulara özellikle teşekkür ediyorum.”



250 araç sabaha kadar çalıştı



Bin 300 personelle sabaha kadar çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kadir Topbaş, “Kazalar ve yolda kalmalar ciddi yoğunluk ortaya çıkarttı. Sarıyer’in Kilyos istikametindeki Madenler Bölgesi’nde yolun sıkışması, meyilli olması ve yoğun kar nedeniyle ciddi problem yaşandı. Ekiplerimiz müdahale etti, bizler de sabaha kadar AKOM’dan takip ettik. 250 araç ve 1300 personelimiz sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdüler” diye konuştu.



'Ana arterlerde sıkıntı yoktu'



Kar yağışının azaldığı kentte trafikte sıkıntı olmadığını dile getiren Topbaş, “İstanbul’un hiçbir noktasında bugün problem yaşanmıyor. Zaten dün de ana arterlerde problem yaşamadık” dedi.



305 evsize barınma hizmeti



Kentteki evsizler için önlemler aldıklarını belirten Topbaş, “Evsizlerin zaten İstanbul’un hangi noktalarında olduğunu bilmekteyiz. Vatandaşın ihbarıyla da değerlendirerek Metin Oktay Tesisleri’nde 305 vatandaşımız himaye altına alındı" diye konuştu.



'Kazalar trafikte sıkışmaya neden oldu'



Topbaş, kar kalınlığının birçok bölgede 40 santimetreye kadar çıktığına dikkat çekti.

Kadir Topbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Fırtına nedeniyle 19 araç yıkıldı, 5 araç uçtu. Beykoz, Çatalca, Riva, Bahçeköy ve Zekeriyaköy’de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Kemerburgaz, Arnavutköy, Çamlıca ve Başakşehir’de 30 santimetreye ulaştığını bilmekteyiz. Beylikdüzü ve Haramidere’deki sıkışmanın temelinde trafik kazaları yatmaktadır. Gücümüz yettiğince bu bölgelerdeki vatandaşlarımızla yardımcı olmaya çalıştık.”



'Başka ülkelerde de yaşanıyor'



İstanbul’da sadece 1-2 bölgede sıkıntı yaşandığını savunan Topbaş, “Başka ülkelerde bu tip olayları çok daha fazla yaşayanlar var. İstanbul bunu geçmişte de çok fazla yaşamıştı. Lokal olarak 1-2 bölgede oldu, sıkıntı yaşandı. Bir daha yaşanmayacağını ifade edebiliriz” şeklinde konuştu.



Okulları tatil eden Vali'ye teşekkür



Okulların tatil edilmesi nedeniyle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya da teşekkür eden Topbaş, “Trafikte hem rahatlama hem de çocuklarımız sıkıntı yaşanmamış oldu” diye konuştu.



Sıcaklıklar artacak



Hava sıcaklıklarında artış beklendiğini ifade eden Topbaş, “Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 5-6 derece yükselmesi bekleniyor. Sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarımız sürecektir” dedi.