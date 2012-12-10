Topbaş, Kadıköy'deki Atatürk anıtı için ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy'deki Atatürk Anıtı'nın kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. ''Atatürk Anıtı kaldırılacak'' diyen Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ü eleştiren Topbaş, ''Yıllarca belediye başkanlığı yapacaksın, planı okuyamayacaksın, ucuz siyaset yapacaksın böyle birşey olur mu?'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sancaktepe'de kapalı yüzme havuzu, kadın sağlık ve beceri eğitim merkezi ile Mimar Sinan Bulvarı cadde düzenlemesi temel atma töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Anıtın kaldırılması söz konusu değil'

Kadir Topbaş, Haydarpaşa Port planında Kadıköy Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın bulunmaması iddiasıyla ilgili konuştu. Anıtın kaldırılacağı iddialarına yanıt veren Topbaş, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ü eleştirdi.

Topbaş, "Yıllarca belediye başkanlığı yapacaksın, planı okuyamayacaksın. Notlarına bakmayacaksın ve kalkacaksın ucuz siyaset yapacaksın böyle birşey olur mu? Açsınlar plan notunda var. Plan notu törenlerin yapılacağı alanı ifade ediyor. Ne törenleri yapılacaktır? Orada baksalar görürler. Kaldı ki 5 binlik planlarda 1 milim 5 metre demektir. Plan notlarında bunlar var zaten. Anıt kaldırılacak deniliyor. Geleceği de okuyabiliyor bu insanlar. İleride burası fuar alanı, aktivite alanı olursa, gelecekte şu olur, bu olur mu? Geleceği bu kadar öngörebilen insanları hayret ve hayranlıkla karşılıyorum. Ucuz siyaset olarak görmekteyim. Orada plan motu açık ve net. Planı okuyamayanlar yıllarca belediye başkanlığı yapıp da belediye başkanlığının farkında olmayan insanları muhatap almak mümkün değil. Kusura bakmasın" dedi.

‘Ders vermek lazım’

Topbaş, konunun belediye meclisinde görüşülüp görüşülmediği sorusuna ise, "5 binlik planlarda o detay olmaz. Plan notu olur. Bunları alıp bir de okutmak ve öğretmek lazım. Gelin bakalım diye öğretmek lazım. Plan notlarının ne olduğunu neyi ifade ettiğini okuyamayacaksın ucuz siyaset yapacaksın, gündem oluşturacaksın. Böyle bir şey olur mu ? Çok komik. Plan nasıl okunur diye ders vermek lazım. Biz yaptığımız işi gayet iyi biliyoruz. Orada anıtın kaldırılması söz konusu değil. Orada bir yapı yapılması söz konusu değil. Plan notları açık. Şimdi ağız değiştirdiler, biz de biliyoruz o planları diyorlar ama geçelim onları " yanıtını verdi.

Yeşilköy'de kilise yapılması kararı

Yeşilköy'de bir kilise yapılması kararının belediye meclisinde onaylanmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Topbaş, "Süryani Kadim Cemaati yıllardan beri, başkan olduğumdan beri, Yeşilköy'deki cemaatin ibadet ihtiyacını başka yerde karşıladığını söyledi. Bir yer edinmek istediklerini söylemişlerdi. Uzun arayışlar sonucunda 1950'li yıllarda mülkiyeti bize geçen 2 bin 734 metrekarelik bir alan meclisimizden bir ibadethane lejandıyla geçti. Daha sonra bu kurulan gitti kurulda gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra, buradaki kilise projesi hazırlanacak ve kurul onayını verecek. Meclisimiz olumlu baktığı taktirde, bu cemaatin de bu ihtiyacı karşılanmış olacak" diye konuştu.

Topbaş, "Büyükşehir Belediyesinden yıllar sonra belki de ilk defa farklı dine mensup insanlara bir ibadethane yeri vermek kararı çıkıyor. Bu ilk defa oluyor. Demek ki biz camileri yaparken, bu tür ihtiyaçları karşılarken gayrimüslimlerin de bu tür taleplerini karşılamak durumundayız" diye konuştu.

Yahudi cemaatinden böyle bir talep geldiğini söyleyen Kadir Topbaş, "Aynı şekilde yahudi cemaatiyle ilgili de yeni yerleşim alanıyla ilgili böyle bir talep var. Onu da değerlendireceğiz" dedi.

‘Böyle bir çalışmamız var’

Başkan Topbaş, tarihi Karaköy Camii'nin yeniden yapımıyla ilgili de bilgiler verdi. Topbaş, "Geçmişte yapılmış olan bir cami vardı burada. Karaköy'deki düzenlemeler sırasında kaldırılmış. Beyoğlu belediye başkanlığım döneminde de gündeme getirdik. Bunu yerine koyalım bir tarihi eser ve bir kimliği olan bir yapı diye çalışmalar yaptık. Medyamızdan da destekler gelmişti. Şu anda o çalışmalar yapılıyor. Oradaki orijinal yerine yerleştirmek için oradaki mülkiyetle ilgili bazı çalışmalar var. Özel mülk alanları olanlar var onlarla bir mutabakat sağlayıp, bu kentin hafızası saydığımız bir değer olarak koymak isteriz. Böyle bir çalışmamız var" şeklinde konuştu.