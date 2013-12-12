Topbaş: İstanbullu beni biliyor

İstanbul'da belediye başkanlığının Türkiye siyasi hayatında önemli bir yere sahip olduğuna değinen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul, tesadüflere terk edilemeyecek, maceralara sürüklenmeyecek kadar farklı bir kent. Burada tabiki başarılar istenmekte. Benimle ilgili partimin bir endişesi olmadı, yaptıklarımız ortada. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Bizim tarlada izimiz vardı. Bugüne kadar yaptıklarımız ortada İstanbul beni biliyor, ben de İstanbul'u biliyorum. Hizmet hafızamız elimizde, hizmeti yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kadir Topbaş, NTV'de Oğuz Haksever'in soruları yanıtladı. Adaylık süreci ile ilgili konuşan Topbaş, "Adaylık süreçleri siyasi partiler içerisinde demokratik bir yarışmadır. İyiki demokratik bir rejimdeyiz. Bir seçim sürecimiz var. Benim şahsım, ben ikinci dönem de görev yaptım. Partim, üçüncü kez beni aday gördü. Çok yüksek çıkan kamuoyu yoklamalarından sonra beni uygun gördüler. Genel başkanımıza, partimizin yöneticilerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anlımız açık, başımız dik. Bir değerlendirme yapıldı. Sonuç böyle tecelli etti" diye konuştu.

Sivrisinek zirvesi

Topbaş, bugüne kadar 60 kattrilyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Vatandaş yerel seçimeleri politik görüşün dışında değerlendiriyor. Neler yapılmış bunun değerlemesini yapacak. Dünyaya örnek olacak çalışmalarımız var. Örneğin; geçmişte de sinekle mücadele edilirdi. Mazot yakılırdı, ancak bu sineklerin yüzde 10'unu yok edebilirdi. Biz de güzel bir çalışma yapılıyor zannederdik. Halbuki biz ilkokuldan beri biliriz ki, bataklığı kurutmak gerekir. Biz İstanbul'un sivrisinek üreme haritalarını çıkarttık ve biyolojik mücadeleye başladık. Kimyasal ilaç değil. 2014'te de dünyada ilk defa sivrisinek zirvesi yapılacak İstanbul'da" açıklamasını yaptı.

Hiç anket yaptırmadığını da sözlerine ekleyen Topbaş, doğru işler yaptıklarını ve bu sürdükçe başarının da kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Topbaş, İstanbul'un 2100'e kadar su sorunu yaşamayacağını iddia etti.

'Karla mücadelede başarılıyız'

Topbaş, yoğun kar yağışına karşın yürüttükleri çalışmalarla ilgili, "Kışla mücadele başarılı bir çalışma sürdürmekteyiz, ekibimize teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimde karın yoğun olduğu ülkeleri ziyaret ettim, neler yapabileceğimizi çalıştık.

Kentte yaşayanlar anonslara dikkat ederse, yaşam daha kolay hale gelir. Ana arterlerde problem yaşanmadı, ancak ara sokaklarda problem olduğu haberleri geldi bize.

Karın perşembe öğle saatlerine kadar sona ereceği bilgisi var, ancak biz hazırlıklarımızı yaptık. İkazlarımıza rağmen 265 kaza yaşandı, hatta birisinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İstanbul'u bir ülke gibi düşünmek lazım. Bu büyüklükteki bir kentte hatalar ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

Gezi Parkı olaylarının seçime etkisi

İstanbul'da yaşayan vatandaşların kentle özdeşleştiğini ifade eden Topbaş, Gezi Parkı protestolarının ilk günlerinde samimi bir tepki ile karşılaştıklarını, ancak daha sonra olayların seyrinin değiştiğini savundu.

Topbaş, olaylarla ilgili şöyle konuştu:

"Olaylar başında duyarlılıkla başladı. İlk hareket gerçekten öyleydi. Sonradan farklı bir mecraya taşındı. Demekki bazı şeylerin eksiklikleri var. Bazı şeyler var ki, nabzı tutmak dediğimiz anlamı var. Gezi'yi bir bütün halinde çevre duyarlılığı olarak görmek istemiyorum. Farklı alanlara taşındı çünkü. Bu Gezi'nin yansıması olarak bazıları, 'seçimlerde nasıl bir sonuç çıkartabiliriz' diye hesap yapabilirler, ama bir sonuç alacaklarını düşünmüyorum."

'Mustafa Sarıgül henüz aday değil'

Topbaş, CHP'den İBB için aday adayı olması beklenen Mustafa Sarıgül ile ilgili "Ne düşünüyorsunuz" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Şu anda benim adaylığım net, diğerleri henüz net değil. Demirel 'Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimidir' der. Yarın bir değişim olmayacağını bilemeyiz."

Topbaş, İBB'nin iç borcu olmadığını, dış borcun da, borçlanma limitinin yüzde 38'inde olduğunu söyledi.

İstanbul'un trafik sorununu çözmeyi hayal ettiğini belirten Topbaş, "İstanbul için, trafik sorununu çözdüğümüz, devasa parklar yaptığımız bir kent hayal ediyorum. Bunun için de 2016'da raylı sistemlerimizi 7 milyon kapasiteye, 2019'de 11 milyon kişi kullanacak hale getirmek istiyoruz" dedi.