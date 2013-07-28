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Topbaş: İstanbul'a Central Park inşa edeceğiz

Topbaş: 500 bin metrekarelik Çırpıcı Çayırı'nın arkasından Veliefendi Hipodromu da tescillenip yapı yapılamaz hale geldiğinde, burada Central Park gibi önemli bir park inşa edeceğiz

28 Temmuz 2013 14:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "500 bin metrekarelik Çırpıcı Çayırı'nın arkasından Veliefendi Hipodromu da tescillenip yapı yapılamaz hale geldiğinde, bölge bir milyon metrekare kadar alana kavuşmuş olacak. Bu, İstanbul'un kent merkezi için söyleyebileceğimiz en büyük alan. Burada Central Park ve diğer Avrupa merkezlerinde gördüğümüz gibi önemli bir park inşa edeceğiz. Bu daha başlangıç, çalışmalarmıız devam edecek" dedi.

Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla sahur yapan Topbaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Topbaş, bir soru üzerine, Çırpıcı Çayırı olarak bilinen 500 bin metrekarelik alanda Büyükşehir Belediyesine, İSKİ'ye ve özel sektöre ait araziler bulunduğunu belirterek, "Bunları birleştirmek suretiyle büyük bir park yapabilir miyiz, burayı bölgedeki 3 milyon insanın kullanabileceği kent parkı haline getirebilir miyiz diye bir düşüncemiz vardı. Bu kıymetli alanın özel sektöre ait kısmını kamulaştırabilir miyiz diye 2 yıldır bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Veliefendi Hipodromu'nun arazisinin SİT alanı ilan edilmesi veya tescillenmesi konusunda da bir müracaat olduğunu ve hipodromun yöneticileriyle bu konuyu görüştüklerini aktaran Topbaş, şöyle devam etti:

"Bölgeyle ilgili 2 seneden beri yapmakta olduğumuz bir çalışma vardı. 500 bin metrekarelik Çırpıcı Çayırı'nın arkasındanVeliefendi Hipodromu da tescillenip yapı yapılamaz hale geldiğinde, bölge bir milyon metrekare kadar alana kavuşmuş olacak. Bu, İstanbul'un kent merkezi için söyleyebileceğimiz en büyük alan. Burada Central Park ve diğer Avrupa merkezlerinde gördüğümüz gibi önemli bir park inşa edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimiz de arazisi Büyükşehir Belediyesine ait Çırpıcı Çayırı'nın E-5 tarafındaki alanın imarını kaldırarak daha önce kent park projemiz için bir adım atmıştı. Böylece Zeytinburnu'nda çok önemli bir bölge parkı ortaya çıkacak. Bakırköy, Zeytinburnu, Güngören ve Bahçelievler başta olmak üzere önemli bir coğrafyanın kent parkı haline gelecek. Bu bölgeye raylı sistem ve deniz ulaşımı imkanı olduğu için İstanbul'un Avrupa yakasının rahatlıkla kullanabileceği kent içinde büyük bir park ortaya çıkmış olacak."

 

'Bir çok yeşillendirme çalışmalarımız var'

 

Topbaş, İstanbul'da birçok yeşillendirme çalışmalarının da bulunduğunu anlatarak, birilerinin bahsettiği gibi yeşil alanları imara açma değil, çok yüksek değerdeki arazileri yeşil alan olarak halkın kullanımına sunma çalışmaları olduğunu kaydetti.

Bunun daha bir başlangıç olduğunu dile getiren Topbaş, "Geçen ayki Belediye Meclisimizde ayrıca Kuşdili Çayırı diye bilinen ama çayırlık olarak esamesi okunmayan, eskiden Salı Pazarı olarak kullanılan ve trafiği yoğun şekilde etkileyen bu alanla ilgili de bir adım attık. Daha önce yapılan planları iptal ettik. Buranın bir çayıra dönecek şekilde imarını kaldırdık ve yeşil alan olarak İstanbul'a kazanımını sağlayacağız. Bu alandaki çalışmalarımız inşallah devam edecek" ifadelerini kullandı.

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