Topbaş: Haydarpaşa gar fonksiyonunu bir miktar yitirecek!

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TOPBAŞ’TAN HAYDARPAŞA AÇIKLAMASI



'40 BİN TONUN ÜZERİNDE TUZ ATILDI'



METROBÜSTE 800 BİN YOLCUYU BULAN YOĞUNLUK YAŞANDI



"Almanya’nın Ortasında Alman - Türk Başarı Öyküleri " kitabının tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında yapıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Almanya’nın Stutgart Belediye Başkanı Wolfgang Schuster katıldı. Kitap tanıtımının ardından Kadir Topbaş gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, Haydarpaşa Garı’nda son seferlerin yapıldığı hatırlatıldı. Topbaş, Haydarpaşa Garı’nın yerine ne yapılacağı sorusuna, "Hızlı tren ve hatların rehabilitasyonu için bir çalışma başlatıldı. Bu tabii ki mevcut banliyö hatlarını da etkiliyor ve Haydarpaşa, Marmaray’dan sonra gar fonksiyonunu bir miktar yitirmiş oluyor. Artık trenler mevcut Marmaray’ı kullanmak suretiyle kesintisiz geçecekler. Yani bir gar ihtiyacı kalmayacak. İnsanlar istedikleri herhangi bir istasyondan inip binebilecekler" dedi.Topbaş, "İstanbul için önemli bir eser kabul ettiğimiz önemli yapının çevresiyle ilgili nazım plan çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar belediye meclisimizden geçti. 1 / 5000’lik koruma amaçlı imar planı hazırlandı. Haydarpaşa tren garını burada verilen fonksiyon sanatsal kültürel aktiviteler kısmen belki bir konaklama fırsatı verebilecek şekilde değerlendirilebileceğiz. İtirazlar olmazsa değişmezse ki itirazlara da açıktır biliyorsunuz bu planlar, ona göre verilmiş olan plan düzenine göre fonksiyonunu alacaktır. Daha çok kültürel sanatsal aktiviteler merkezi ve konaklama ihtiyacını karşılayacak bir değerlendirme yapıldı" şeklinde konuştu.Topbaş İstanbul’da karla mücadeleyle ilgili de konuştu. Topbaş, "Meteoroloji tarafından bu gece bir miktar daha kar yağabilir diye söylenmekte. Havanın değişeceği özellikle Cuma’dan itibaren havanın lodosa çevireceği ve ısının yükseleceğinden sıcaklığın 10-12 dereceye çıkacağından bahsediliyor. Bunun arkasından yağışların gelebileceğinden bahsedildi" dedi.Topbaş, karla mücadele konusunda ise İstanbul’da kar yağışı başladığından bugüne kadar 40 bin tonun üzerinde solüsyon ve tuz kullanıldığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanının köy yolları dahil 6 bin kilometreyi geçtiğini kaydeden Topbaş, "Trafiğin yoğun olduğu 3 bin kilometrelik hat üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Biz bölgelerimizde bir sıkıntı yaşatmamaya özen gösterdik. İstanbullular’a özellikle teşekkür ederim. Toplu taşıma araçlarını tercih ettiler bunların sayılarını artırdık. Bugüne kadar tahminen söyleyeceğim 40 bin tonun üzerinde tuz atıldığını ve yine o miktara yakın da solüsyon atıldığını biliyorum. Ciddi bir özveri gösterildi. En soğuk günleri yaşadı İstanbul. İstanbul 5 Şubat 2006’daki kar yağışının yüzde 80’i kadar bir yağış aldı" dedi.Kar yağışı sırasında metrobüste zaman zaman aksamalar yaşandığının hatırlatılması üzerine Topbaş, "Tabii ki metrobüs hattı kesintisiz bir hat olarak yapıldı. Yöneliş tamamen metrobüse olunca, kapasitesini çok aştı. Biz metrobüsü kurgularken, 400 bin civarında bir yolcu değerlendirmesi yapmıştık. 700 binleri bu yağışlarda 800 binleri bulan bir yoğunluk yaşandı. Bu hava şartları sadece İstanbul için geçerli değil. Amerika’da New York’ta Avrupa’da çok daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkmakta" dedi.Topbaş, Sultan Vahdettin’in Çengelköy’deki köşkünün yıkımına belediye meclisinin onay vermesiyle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Topbaş, " Koruma kurulunda alınan projeler doğrultusunda yapılan bir çalışma bunlar. Yakın bir tarihte de onların yenilenmesiyle ilgili Sayın Başbakanımızı talimat verdiler. Geçtiğimiz Haziran ayı içinde BİMTAŞ’ın yaptığı değerlendirmeler sonucunda mevcut betonların C10 - C15 gibi çok düşük seviyede olduğu, çok risk taşıdığı tespitleri yapılmıştı. Bu rapor doğrultusunda bunlar yıkıldı. Yeniden aynı şekilde aslına uygun olarak inşa edilecek ve hizmete sunulacak" diye konuştu.