Topbaş: Gezi sonrası faturanın bana kesileceğini düşündüm

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş, ilahiyat eğitimi aldığı için FETÖ'cü olamayacağını söyledi. Topbaş, Gezi eylemlerinden sonraki 2014 seçiminde aday olmak istemediğini belirterek, "Partimiz İstanbul’u alamazsa faturasının bana kesileceğini düşündüm" diye konuştu.

Halefi Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret eden Topbaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Beyaz bir sayfa açarak geldim, onurumla arzı veda ettim" diyen Topbaş, şunları söyledi:

"Benimle geçinemeyen tedaviye muhtaçtır"

"Benimle geçinemeyen kendisini tedavi ettirsin. Benimle geçinemeyen tedaviye muhtaçtır. Çünkü ben herkesle geçinebilen birisiyim. Hakkımda bir takım ithamlarda bulunuyorlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum ben İmam Hatip Eğitimi aldım. Ben ilahiyat eğitimi almış birisiyim. Dinini bilen, inancını bilen insan Allah’la kul arasına kimsenin giremeyeceğini bilir. Biz bundan dolayı FETÖ’cü olamayız. Asla böyle bir yafta bize yakışmaz, yapışmaz. Bunun altını çizerek net söylüyorum. Kimseye özel davranmamaya özen gösterdim. O bir takım ithamlar hepsi yersiz. Biz beyaz sayfa açarak onurumuzla geldik, tekrar onurumuzla arzı veda ettik."

"2 dönem yeterli diye düşünüyordum"

2014 seçimlerinde aday olmak istemediğini belirten Topbaş, "2014 seçimlerinde aday olmak istemedim, başka bir arkadaşıma devredip arz-ı veda etmek istedim. Gezi olayları sonrasında partimiz bir kan kaybeder ve İstanbul’u alamazsa faturasının bana kesileceğini düşündüm. Çünkü kamuoyundaki büyük ilgi ve destek beni işaret ediyordu. Ben aday olmasaydım, siyasilerimiz bizi başka bir türlü değerlendirirdi. Bıraktı ve gitti derlerdi. Bunu yapmamak için aday olduk. Bunu açık ve net söylüyorum ben esasında 2014 seçimlerinde 2 dönem yeterli diye düşünüyordum" diye konuştu.

"Kimseye kırgın değilim"

Topbaş, hakkında bazı taraflı yazıların çıktığını savunarak şöyle devam etti:

"Bütün siyasiler olarak bizim bulunduğumuz nokta hedefte olduğumuz bir yerdir. Bu yüzden bunları ben eleştiri olarak almıyorum hiç kimseye de kırgın değilim, kimseye de bir tavır koymadım. Aksi taktirde biz duygularımızla hareket etseydik, elimizde bulunan güç bize çok farklı işler yaptırırdı. Ama biz bunu yapmadık. Benim yönetim anlayışımdan dolayı hiçbir siyasi gerginliğe girmedim. O yüzden kimseye kırgın değilim."

"İstifamın dosyalarla ilgisi yok"

Kendisini istifa noktasına getirdiği ifade edilen AKP'li üyelerin sunduğu 5 dosya ile ilgili de konuşan Topbaş, "Benim istifamın o 5 dosya ile hiçbir alakası yok. Bu kararım benim çok daha eski birkaç ay öncesinden geliyor. Düşüncelerimde, değerlendirmelerimde kendimce mütalaa ettiğim bir süreç vardı. Bu belediyede ben daha önce de dosyaları iade ettim. Partili olmama rağmen yanlış gördüğüm zaman doğrular konusunda yetkilerimi kullanmaya çalıştım. 5 dosya ile görev bırakılır mı? Başkan 5 dosyadan dolayı görevi bırakıyor, böyle bir şey olmaz" dedi.