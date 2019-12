-TOPBAŞ, BLOOMBERG İLE GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A) - 09.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanı Kadir Topbaş, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ile görüştü. Topbaş, New York belediye binasında heyetler eşliğindeki görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede UCLG Başkanı olarak bu kenti ilk kez ziyaret ettiğini ve New York Belediyesi'ni UCLG bünyesinde görmek istediklerini dile getirdiğini kaydetti. Topbaş, Bloomberg'in de yardımcısına bu konuyla ilgili çalışma yapmasını söylediğini anlattı. Görüşmede iki şehir arasında bir işbirliği anlaşması yapılması konusunun gündeme geldiği söyleyen Topbaş, iki şehrin başta trafik olmak üzere benzer sorunları olduğunu, bunların çözümleri alanında bilgi alışverişi yapılmasının gündeme geldiğini ifade etti. Bloomberg ile olumlu geçen görüşmesinde kendisini İstanbul'a davet ettiğini söyleyen Topbaş, Bloomberg'in de 8 yıl önce İstanbul'u ziyaret ettiğini ve uygun olduğunda yeniden görmek istediğini dile getirdiğini kaydetti. Görüşmede, New York 'ta 2013'ten itibaren kullanılacak taksiler için açılan ihalede Türk şirketi Karsan'ın finale kalmasının da gündeme geldiğini anlatan Topbaş, şöyle konuştu: ''New York taksisi ile ilgili çalışmaları takip ettiğimizi, aynı şekilde İstanbul için de bizim çalışmalarımız olduğunu ve bu konuda buradaki değerlendirmeleri takip ettiğimizi, bir Türk firmasının burada iyi bir derece aldığını ve başarılı olduğunu gördüğümüzü, bunu İstanbul'da yapmak istediğimiz çalışmalarda örnek aldığımızı ifade ettim. Bir Türk firmasının dizaynını beğendiğimiz ve şartlara uygun olarak hazırlıkları yapmış oldukları bir üretimini, New York'ta görmekten mutluluk duyacağımızı da özellikle belirttik.'' -MANHATTAN'DA TÜRK RESTORANI AÇILIŞI- Bu arada, Rıdvan Sezer ve Tahir Erimli'nin beraber işletmeye başladığı ''Serra Mediterranean Bistro'' adlı restoranın açılışı, Topbaş'ın yanı sıra Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve New York Başkonsolosu Mehmet Simsar ile Türk Amerikan iş toplumunun önde gelen isimlerinin katıldığı bir yemekle yapıldı. Topbaş, açılışta yaptığı konuşmada, "İstanbul gibi gerçek anlamda bir barış kenti, asırlardır farklı inançlardan insanları bir arada yaşatan 8 bin 500 yıllık tarihe sahip bir kentten geldiğini, bu medeniyetin ve güzelliklerin dünyanın her yerinde paylaşılmasını dilediğini" ifade etti. Aynı zamanda 3,5 milyar insanı yöneten yerel yönetimlerin üye olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın başkanı olarak da New York'ta bulunduğuna işaret eden Topbaş, dünyada güç dengelerinin hızla değiştiğini ve yeni güç odaklarının ortaya çıktığı bir dönemde herkese ciddi sorumluluklar düştüğünü, dünyanın neresinde olursa olsun insana hizmet etmek ve değer vermek zorunda olduklarını kaydetti. Konukları İstanbul'a davet eden Topbaş, İstanbul'da güneşin her sabah Asya ve Avrupa'ya aynı anda doğduğunu dile getirdi. Topbaş, ayrıca açılışı yapılan restoranı Türk misafirperverliğinin Manhattan'daki bir simgesi olarak gördüğünü belirterek, işletmecilerine başarı ve kazanç diledi. Brooklyn Belediye Başkanı Markowitz de restoranın Türk kültürünün en iyi özelliklerini yansıttığını kaydetti. ABD'deki Türk toplumunun fakirlere yardım eli uzattığına, açlara gıda yardımı yaptığına dikkati çeken Markowitz, ''Türk insanından öğreneceğimiz çok şey var'' dedi.