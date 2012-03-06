Topbaş: Birileri Haliç projesine çomak sokmak istiyor

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Haliç'te yapılacak köprüye onay veren iki kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle iş yaptığı iddiaları üzerine, "Birileri hala çomak sokmak istiyor. UNESCO bize proje yapmadı. Böyle bir talebimiz de olmadı. UNESCO zaten proje yapmaz. Bir değerlendirme kuruludur" dedi. Kentsel dönüşüm tartışmalarında sıkça gündeme gelen Fikirtepe bölgesi ile ilgili konuşan Topbaş, müteahhitlere binaların yüksekliğinin 80 metreyi aşmaması konusunda uyardı.

Bulgaristan’ın Başkenti Sofya dönüşü, hız kazanan kentsel dönüşüm alanları ile ilgili konuşan Kadir Topbaş, Fikirtepe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



'Müteahhit firmalar yanlış bilgi veriyor'



Biz orada verdiğimiz imar haklarını hiç bir şekilde vatandaşa kaybettirmeyeceğiz. Özellikle de bina yüksekliklerine de 80 metre gibi bir sınırlama getiriyoruz. Bu da vadiden tepe kadar her parselde yapılacak. Yapılarda alacakları imar izinleriyle birlikte 80 metre yüksekliğe kadar binalarını yapabilecekler. Fikirtepe bir modeldir. Başka yerlere örnektir.

Önemli bir adımdır. Fikirtepeliler burada rahatsız olmasınlar. Bazı yüklenici müteahhit firmalar "Efendim imar değişiklikleri oluyor. Sizinle yaptığımız anlaşmaları bozmak istiyoruz. Daha az haklarla görüşelim oturalım" diye bir takım ifadeler kullanıyorlarmış Hayır biz hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Aynı şekilde devam edecekler.”

Fikirtepe kentsel dönüşüm planı, Fikirtepe’nin tümünü kapsıyor. Bölgede 6 bin dolayında yapı bulunuyor.



'100 milyar doları aşar'



Kadir Topbaş bir gazetecinin "İstanbul için 100 milyar dolarlık bir kentsel dönüşüm projesinden bahsediliyor. İlk etapta dört ilçenin adı geçiyor ve Nisan ayında/_np/2594/16012594.jpg Başbakan tarafından da temeli atılacak” yönündeki sorusuna ise “İstanbul'da maalesef çarpık yapılaşma ve düzensiz gelişme var. Tabi bahsedilen bu dört ilçeden Avcılar ve Küçükçekmece gibi ilçeler öncelikli olarak riskli binaların olduğu bölgeler. Tüm ilçelerde esasında bu çalışmalar yapılacak. Burada 100 milyar dolarları geçecek meblağlara ulaşacak çalışmalar yapılacak. Bu çok büyük bir proje…

Biz artık İstanbul'un afetlerle bir tehdit altında olmasını kabul etmiyoruz. Yerel yönetimlerle ciddi bir işbirliği içinde çalışmaktayız. İstanbullular da şimdiye kadar hiç olmadığı kadar bu kentsel dönüşüme hazır. Beraber hareket etmek istiyorlar ve bu riski ortadan kaldırmaya arzulular. Buna siyasetin ötesinde diğer siyasi partiler de destek vermektedir. Zaten Ümraniye, Küçükçekmece ve Esenler de zaten lokal olarak çalışmalara başladık.



UNESCO bize proje yapmadı



Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, "Bazı projelerde onay veren iki kişinin UNESCO üyesi olmadığı ve bu şahısların belediye ile iş yaptığı şeklinde olduğu iddiaları var. Ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Bunlar iddia. Birileri hala çomak sokmak istiyor. UNESCO bize proje yapmadı. Böyle bir talebimiz de olmadı. UNESCO zaten proje yapmaz. Bir değerlendirme kuruludur. 2012 itibaren sistemi göreceğiz. 2013'te de açılışı yapacağız" dedi.

Topbaş İstanbul'un ulaşım sorununa da değinerek, "19 yıl gecikmiş. Bir 19 yıl daha geriye attırabilir miyiz diye çırpınanlar var. 2014 yılında bizim metro ve raylı sistemlerimizi günde 4 milyon 950 bin kişi kullanacak. Şu anda 1 milyon 370 bin kişi kullanıyor. Biz ulaşım sistemi çözülsün diye uğraşıyoruz. Birileri de durdurmaya çalışıyor. İstanbul'a sadece ulaşıma 10 milyar Euro harcadık " dedi.