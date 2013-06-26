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Topbaş: Birileri bizi Gezi olaylarının içine çekerek yok etmeye çalışıyor

Gezi Parkı olaylarında bazı eylemlerin vandalizme vardığını dile getiren Topbaş, belediyenin 99 aracının, 19 halk otobüsünün ve 16 itfaiye aracının yakıldığını söyledi

26 Haziran 2013 15:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Birileri bizi Gezi Parkı olaylarının içine çekerek bizi yok etmeye çalışıyor. Bu eylemler sandığa gücü yetmeyenlerin gücüne güç katmayacak. Yaralarımızı bir an evvel sarıp normalleşmeliyiz" dedi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Gezi Parkı olaylarında bazı eylemlerin vandalizme vardığını dile getiren Topbaş, belediyenin 99 aracının, 19 halk otobüsünün ve 16 itfaiye aracının yakıldığını hatırlatarak "Biz toplu taşımaya yeni araçlar kazandırmaya çalışırken birileri de yakıyor" dedi.

Gezi Parkı çevresindeki çalışmalarla ilgili ise şunları söyledi:

"O imajı ve yanlışı silmek için geceli gündüzlü çalışmalar devam ediyor. Birçok insan hatta başkanım bile AVM inşaatının başladığını zannetti, Halbuki alakası yok. Şu anda orada daha önce Gezi kafeler diye anılan yerlerin kaldırılması yapıldı. Biz İstanbul'a 22 milyon yeşil alan kazandırdık. Ama birileri bizi Gezi Parkı olaylarının içine çekerek bizi yok etmeye çalışıyor. Bu eylemler sandığa gücü yetmeyenlerin gücüne güç katmayacak. Yaralarımızı bir an evvel sarıp normalleşmeliyiz."

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