Topbaş, BİM hisselerini sattı

Bim Birleşik Mağazalar, ortağı Mustafa Latif Topbaş elinde bulundurduğu yüzde 14.78'lik borsaya kapalı olan payların tamamını sattı. Satış işlemi Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye hisse başına 61 TL'den oldu. Bu satışla Topbaş'ın Bim'de payı kalmamış oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre şirketin KAP açıklaması şöyle:

16.05.2017 tarihinde, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’ndeki yüzde 14,78’lik sermaye oranına tekabul eden 44.876.992 adet halka kapalı paylarımın tamamını yine şahsımın kontrolü altında olan Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne borsa dışından 61,00 TL birim fiyattan satmış bulunmaktayım. Satış sonrası Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nde doğrudan payım kalmamıştır.