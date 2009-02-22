Topbaş, Baykal'ı işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sevigen'in ardından Baykal'la ilgili gelişmelerin olabileceğini ima etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da AKP seçim bürolarının açılışını yaptı.



Topbaş, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in istifasına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine de şunları söyledi: ''Tabii daha arkası gelecek. Daha başka şeyler de gelecek. Herhalde Sayın Baykal'la ilgili de bir şeyler gelebilir tahmin ediyorum... Çünkü bir yerlerden bazı duyumlarım var. Ben şahsen onların tarzında ne bir dosya takip ediyorum. Ne bir dosyayla ilgilenirim. Ama onlar, mazileri çok temiz halde halkın önünde değiller.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gidişleri, zaten yolsuzluklarla ortaya çıkmıştı. Bunun arkasında başka şeyler de var. Sayın Sevigen'in tavrı, sadece bir araziyle ilgili komisyonculuk değil. Başka yerlerden de bahsediliyor. Kendi partisindeki muhalif kanat bundan bahsediyor. Medya inşallah bunları takip eder. Her taşın altından daha kimler çıkacak? Göreceksiniz.''



Cemevinde protesto edildi



Seçim çalışmaları kapsamında Maltepe Zümrütevler'deki Cem Vakfın'a giden Topbaş, burada yaptığı konuşmasının sonunda içeride bulunan bir grup pankart açarak slogan attı. Özel güvenlik görevlilerinin, aleyhte tezahüratta bulunan gruba müdahale etmesi üzerine arbede yaşandı. Kısa süren arbede sonunda grup dışarı çıkarıldı.



Olaydan sonra gazetecilere açıklama yapan Topbaş, ''İlişkilerimizi hazmedemeyenler, bizim bu kardeşlerimizle olan birlikteliğimizi çekemeyenler böyle bu tip provakatif hareketler yapıyorlar'' dedi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a tavsiyesi olduğunu belirten Topbaş, ''Bu çocukları ziyan etmesinler, onlara güzel ahlak öğretsinler. Güzellikler anlatsınlar, nasihat etsinler, siyasette örnek olsunlar'' diye konuştu.



Topbaş, bu tür davranışların Türk siyaseti için güzel davranışlar olmadığını, bu tip hareketleri Türkiye'nin kabul etmeyeceğini söyledi. Oradaki gençler adına üzüldüğünü ifade eden Topbaş, ''Ama siyaset bu tarzda olmamalı, siyaset bir nezaket zarafet olmalı. Siyasette bu duruş olmaz. Karşınızdakini dinleyemiyorsanız, o nezaket, o zarafet yoksa siyaset de yapamazsınız. Tahammülsüzlük olmaz. Hizmetlerimiz birilerini rahatsız ediyor'' açıklamasında bulundu.



Kadir Topbaş, bu tür olayların yaptıkları hizmetleri durduramayacağını belirterek, şöyle konuştu:

''Alevi vatandaşlarımızla birlikte olmamızı kıskandıkları, ellerinden kayıp gittiğini düşündükleri, kendilerine oy deposu olarak gördükleri bu kardeşlerimizin artık kendilerinden uzaklaştığını hissettiklerinden bu tip hareketler içindeler.''



Topbaş, bu tip davranışları normal sayanları kınadığını kaydetti. Bir gazetecinin, protestocu grup tarafından ''Sivas sanıkları belediyede çalışıyor'' yazılı pankart açıldığını hatırlatması üzerine Topbaş, belediyenin 42 bin çalışanı olduğunu, aralarında Aleviler'den her kesime kadar yurttaşlar bulunduğunu söyledi.



Topbaş, ''Bizim dönemimizde bu tarzdaki olaylara karışanların belediyede istihdam edilmesine müsamaha göstermeyiz'' diye konuştu.