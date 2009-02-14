Topbaş, Başbakan’ın ambargosunu nasıl deldi?

Kadir Topbaş, Sevgililer Günü için gazetelere ilan verdi. Aralarında Başbakan'ın protesto ettiği Hürriyet de var. Seçim arifesindeki ilanlar çeşitli yorumlara neden oldu.



Cemal Subaşı / Tempo24



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yerel seçimler atmosferinde, İstanbulluların ‘Sevgililer Günü’nü aralarında Vakit, Taraf, Sabah, Bugün, Akşam, Türkiye, Zaman, Yeni Şafak, Star’ın da olduğu gazetelere verdiği tam sayfa ilanlarla kutladı.



Doğan’dan sadece Hürriyet



‘Sevgililer Günü’ ilanının Doğan Grubu’ndan sadece Hürriyet gazetesine verilmesi dikkat çekti. Türkiye’nin en çok satan gazetesi Posta’nın yanı sıra Milliyet, Referans ve Radikal gazetelerinde ilanlar yoktu. Elbette bu bir tercih meselesi…



Acaba bu tercihte Başbakan’ın ‘O gazeteleri evlerinize sokmayın, televizyonlarını izlemeyin’ çağrısının etkisi var mıydı? Başbakan, açık açık seçmenlerinden (Taraftarlarından) Doğan Grubu’nu protestoya davet etmişti. ‘Topbaş, Hürriyet’e ilan vererek bu sorunun önüne geçmek istedi’ yorumları yapılıyor. Bazı kesimler ise ‘Seçim arifesinde Topbaş, Başbakan’ın protestosunu göz ardı etti’ diyor.



‘İlan’ın parası nereden?



Bir başka soru ise şu: Kadir Topbaş, İstanbulluların Sevgililer Günü’nü kutladığı gazete ilanlarının parasını nereden karşıladı? Belediye bütçesinden mi, seçim propagandası çerçevesinde AKP Genel Merkezi’nden mi, yoksa kendi cebinden mi? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor.



Türküden alınma



Kadir Topbaş’ın verdiği ilanın başlığı da oldukça ilginç: Uyku girmez gözüne yâri güzel olanın.



Yaptığımız araştırmaya göre Topbaş’ın bu başlığı, Kırşehir yöresine ait bir ‘Dağlar Dağladı Beni’ adlı türküden alınma. Şiirin tamamı şöyle:



Dağlar dağladı beni

Gören ağladı beni

Ayırdı zalim felek

Derde bağladı beni



Vay bana vaylar bana

Su vermez çaylar bana

Gitti yârim gelmedi

Yıl oldu aylar bana



Dağı duman olanın

Hali yaman olanın

Uyku girmez gözüne

Gönlü viran olanın



Vay bana vaylar bana

Su vermez çaylar bana

Gitti yârim gelmedi

Yıl oldu aylar bana



Şiirdeki “Gönlü viran olanın’ kimi yerlerde “Yari güzel olanın” şeklinde kullanılıyor.



Türküyü birçok sanatçı seslendirmiş. Ama daha çok Edip Akbayram ve Neşet Ertaş’ın yorumuyla biliniyor.



Uyuyan İstanbul



Türkü için birçok yorum yapılıyor. En ilginci Ekşi Sözlük’teki. Şöyle deniliyor: “Uyuyan sevgilinin suratını ezberlemek için o uyuduktan sonra 2 saat uyanık kalıp sevgili izlenerek doğrulanabilen önerme.”



Çileli günlerini sevdim!



Topbaş gazetelere verdiği ilanda İstanbul'a şöyle seslendi:



“Seninle kaç sevgililer günü yaşadık İstanbul... Boğazını, sahillerini, tarihini değil, sadece en çileli günlerini de sevdim. Gecekondularında yaşayan mütevazı insanlarını sevdim, köprü trafiğinde sabırla beklerken süzülüp giden gemilerini seyretmeyi sevdim. Suya hasret günlerinde bakımsız sebillerini, şadırvanlarını sevdim. Sokaklarına çöp kokuları sindiğinde kokunu akasyalarında buldum senin.. O kokuyu sevdim. Sana hep inandım İstanbul. Çoklarının bıkıp usandığı günlerde bile. Ve zaman, benim gibi düşünenlere, sana inanan milyonlara, o tarihi fırsatı verdi. Görkemli geleceğine doğru yola koyuldun.



Ve gün geldi, senin gibi güzeller güzeli şehrin idaresi bana verildi. Bunu, görevlerin en onurlusu, en yücesi bildim. Bu görevi bana, seni kaprislerinle seven, her şeye rağmen sende yaşayan sade insanların verdi. 'İstanbullu olmak, İstanbul'u sevmektir' diyenler verdi. Seninle 5 yılımı çalıştığımın farkına bile varmadan ama hep çalışarak geçirdim. Gece gündüz çalıştıkça seni daha çok sevdim. Sana hizmet etmek varken yorulmak da neymiş!



Çünkü sen İstanbulsun. Şehirler güzelisin. 15 milyon aşığınla memleketin dört bir yanındaki sevdalınla... Sevgililer Günün kutlu olsun İstanbul.”

