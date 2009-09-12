Topbaş: Acımasız olacağız, kimse kusura bakmasın!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dere yataklarındaki yerleşimlerle ilgili olarak ‘Ayamama’daki hat üzerine dere yatağının istikametini işaretleyeceğiz, bunu işgal eden ne varsa yıkıp geçeceğiz. Belki biraz acımasız olacağız, bazılarının canı yanacak, kimse kusura bakmasın’ dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’daki tüm dere yataklarını gerekirse tekrar açacaklarını ve kazıyacaklarını, bu dereleri denize ulaştıracaklarını söyleyerek, “Ayamama’daki hat üzerine dere yatağının istikametini işaretleyeceğiz, bunu işgal eden ne varsa yıkıp geçeceğiz. Kimse kusura bakmasın” dedi.





Topbaş, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) İstanbul Ayamama deresi çevresinde felakete yol açan sel ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Bu olayda suçlu ve suçlular arama gibi bir tabir kullanmak istemiyorum. İşin başında olan birisi olarak bizde de sorumluluk var, bizden önce de vardı, bizden sonra da olacaktır” dedi.

Acımasız olacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde ilgili bakanlar ve bürokratlarla toplantı yapıldığını anımsatarak, kısa, orta ve uzun vadede ve acil önlem planları yapıldığını anlatan Topbaş, şöyle dedi:

“Belki biraz acımasız olacağız, bazılarının canı yanacak, kimse kusura bakmasın. Gereken soruşturmaların başlatılması talimatını verdik. İstimlak gereken yerlerde istimlak, bodrum katlarının etkileneceği noktalarda bodrum katlarının iptaline kadar bütün tedbirler alınacak. Dere yatakları, etkilenme alanlarının üzerindeki bütün çalışmaları sürdüreceğiz ve istimlak gibi gereken çalışmaları yapacağız. Özellikle bu konuda medya ve yargıdan destek bekliyorum. Çünkü istimlak ile ilgili gittiğimiz kararlarda yürütmeyi durdurma kararları alınmakta. Bunu aşmanın yolu seri kararlar alabilmekte.”

Topbaş, “Ayamama’daki hat üzerine dere yatağının istikametini işaretleyeceğiz, bunu işgal eden ne varsa yıkıp, geçeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Yargıya gitsinler, yargı da onların lehine karar versin, biz de yargılanalım. Buna biz gönülden razıyız, işimizi net olarak yapacağız” dedi.

İsteyen yargıya gitsin

Ayamama Deresi üzerindeki bazı fabrikalar ve sanayi tesislerinin, derenin bazı yerlerini bahçelerine kattıklarını, dereyi daralttıklarını anlatan Topbaş, “Dereler ve yağmur suları kendi istediği gibi akarken, insanoğlu ‘Benim istediğim gibi akacaksın’ demiş. Dereler, ‘Hayır, ben senin istediğin gibi akmam, dinlemem’ diyor” dedi.

“Ekipman konusunda yetersiz kalındı”, “Çatılarda kalan insanlar kurtarılamadı” denilemeyeceğini belirten Topbaş, bölgede 1225 personel ve 406 büyük araçla kurtarma işlemi yapıldığını, önceki gün Selimpaşa’da 100 civarında aracın denizden çıkarıldığını ifade etti.