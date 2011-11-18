Topbaş: 60 bin bina ölümcül risk taşıyor

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın davetiyle bir araya gelen 39 ilçenin belediye başkanları ve meclis üyeleri, İstanbul’un geleceğini konuştu. ‘İstanbul’un makus kaderini değiştirmek için buradayız’ diyen Topbaş, kurulacak komisyonla her ilçede risk taşıyan binaları tespit etme ve kentsel dönüşüme başlama kararı aldıklarını açıkladı. “İstanbul’da acil yapılması gereken 50-60 bin bina var” diyen Topbaş bu binaların yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Üç saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan Topbaş, siyasetüstü bir anlayışla bir araya geldiklerini belirtererek, bazı belediye başkanlarının katılımıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nun da bulunduğu, gerektiğinde uzman takviyesi almak suretiyle Deprem Bilinçlendirme Çalışması Komisyonu oluşturulmasına karar verildiğini ve bu komisyonun bir aydan az bir süre içinde çalışmalara başlayacağını söyledi.



Altından kalkamayabiliriz



Topbaş şöyle konuştu: 1 milyon 600 bin binanın birden dönüşümü mümkün değil. İlçelerimizin bölgelerinde bir öncelik sırası ve bir etaplama yapacağız. Bu kapsamda arazi ve mülk sorunlarının da çözülmesi için gerekli çalışmalar da ilgili bakanlıklar ve belediyelerimizce yapılıyor. Arsa mülkiyet sorunlarımız var. Bunların çözülmesi gerekiyor. 2b yasası meclisimizde bulunuyor. Siyaset üstü bir koordinasyonla İstanbul’u en kısa sürede deprem riskinden kurtarmayı amaçlıyoruz. İstanbul’da beklenen bir depremin altından kalkamayabiliriz.”



