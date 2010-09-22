-TOPBAŞ: "METRO ÇALIŞMALARINDA ÇÖKME HİSSEDİLDİ" İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Pendik Kaynarca istikametinde metro çalışmalarında bir çökme hissedildi. Henüz zeminde sıkıntı yok. Tedbiren gidiş geliş istikametinde yol trafiğe kapatıldı'' dedi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'nun ziyaretinin ardından Topbaş, gazetecilere Pendik'deki metro inşaatında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı. Topbaş, ''Pendik Kaynarca istikametinde metro çalışmalarında bir çökme hissedildi. Henüz zeminde sıkıntı yok. Tedbiren gidiş geliş istikametinde yol trafiğe kapatıldı. Yeni aldığım bilgiye göre de yol yakında açılacak. Şu an da elimize ölü ya da yaralı sayısı hakkında bir bilgi yok'' dedi. Metro çalışmalarında meydana gelen çöküntünün farklı sıkıntılara doğru seyretmemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Topbaş, yolun hem titreşim hem de basınç görmemesi için gerekenlerin yapılacağını bildirdi.