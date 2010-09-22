T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOPBAŞ: "METRO ÇALIŞMALARINDA ÇÖKME HİSSEDİLDİ" İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 14:53

-TOPBAŞ: "METRO ÇALIŞMALARINDA ÇÖKME HİSSEDİLDİ" İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Pendik Kaynarca istikametinde metro çalışmalarında bir çökme hissedildi. Henüz zeminde sıkıntı yok. Tedbiren gidiş geliş istikametinde yol trafiğe kapatıldı'' dedi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'nun ziyaretinin ardından Topbaş, gazetecilere Pendik'deki metro inşaatında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı. Topbaş, ''Pendik Kaynarca istikametinde metro çalışmalarında bir çökme hissedildi. Henüz zeminde sıkıntı yok. Tedbiren gidiş geliş istikametinde yol trafiğe kapatıldı. Yeni aldığım bilgiye göre de yol yakında açılacak. Şu an da elimize ölü ya da yaralı sayısı hakkında bir bilgi yok'' dedi. Metro çalışmalarında meydana gelen çöküntünün farklı sıkıntılara doğru seyretmemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Topbaş, yolun hem titreşim hem de basınç görmemesi için gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24