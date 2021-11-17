"Toparlanmak için artık Erdoğan’ın söyledikleri de yeterli gelmiyor; vatandaş 'Sokaktan, gerçeklikten çok koptular' görüşünde"

Vatandaşın her geçen gün alım gücü düşerken, ekonomik sıkıntılara karşı iktidardan gelen değerlendirmeler dikkatleri çekmeye devam ediyor. Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Kur yükselince telaşlanıyorum” diyen Ahmet Hakan’a, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz?” çıkışı ile başlayan süreçte doğalgaz zammına “Kombinizi bir derece kısın”, “İktidarımızdan önce birçok kurumda kalorifer yoktu” söylemleri eşlik etti. İktidar partisi yetkililerinin açıklamalarını değerlendiren. Avrasya Araştırma Şirketi’nin sahibi Kemal Özkiraz ve ekonomist İbrahim Kahveci, vatandaşın iktidar kanadından gelen açıklamaları, “Sokaktan, gerçeklikten çok koptular” şeklinde yorumladığını aktardı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kemal Özkiraz, “Bu açıklamalar yılların kibriyle ilgili. Sokaktan, gerçeklikten çok koptular. Erdoğan dışında hiç kimse bu zamana kadar oy kazanmak için bir şey söylemek zorunda kalmadı, siyaset yapmadı. Toparlanmak için artık Erdoğan’ın söyledikleri de yeterli gelmiyor. Öyle olunca siyaset acemisi olan herkes “Bende konuşayım” diyor ama bu seferde saçmalıyorlar, çünkü hiç alışık değiller, sokaktan uzaklar. Muhalefetin yalan söylediğine, sokakta hiçbir problem olmadığına, insanların aç olmadığına ve dört dörtlük yaşadığına inanıyorlar” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahveci de, “Bu açıklamalarının bir kısmını dini argümanlar süslüyorlar. Burada başka bir dünya var. Bu dünyada gerçeğin hükmü yok. Gerçeğin hükmü olmayınca her şeyi söyleyebiliyorsun. AKP, son seçimde din ve milliyetçiliğin yaygın olduğu yerlerde oyunu artırdı. Kalesi denilen yerlerde oy kaybetti. AKP’nin şehirli seçmeni kendisini terk ediyor. Böyle olunca din ve milliyetçiliğin etkili olduğu, şehirli olmayan, şehrin kırsal varoş kenarında kalan çekirdek seçmene hitap etmeye başladılar. Çekirdek seçmeni korumaya çalışıyorlar. Gerçek olmayan bu söylemlerin tek adresi bu. Ters tepkisi de AKP büyük oranda şehirli seçmenini kaybetme hızını artıracak” sözlerini kaydetti.