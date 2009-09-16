'Toparlanma süreci zaman alacak'

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan, Türkiye ekonomisinin toparlanmaya başladığını ancak bu sürecin zaman alacağını söyledi.



The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Almanya'da düzenlenen küresel ekonomi sempozyumunda konuşan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan, Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 5.5- 6 büyüdüğünü söyledi.



Küresel krizin etkisiyle ekonomi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 14.3 ile rekor oranda küçüldükten sonra, daralma oranı ikinci çeyrekte yüzde 7'ye yavaşlamıştı.



Turhan, ikinci çeyrekteki görece toparlanmayı, hükümetin otomotiv ve beyaz eşyaya getirdiği vergi indirimleri ile, Merkez Bankası'nın politika faizini Kasım 2008'den bu yana yüzde 16,75'ten yüzde 7.75'e kadar düşürmesine bağladı.

