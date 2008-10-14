T24 LogoT24 Logo
Spor

“Toparlanacağımızdan eminim”

Shay Given, Newcastle'ın içinde bulunduğu durumun çok sıkıntılı olduğunu ifade ederken, kulübün yeni sahiplerinin bu durumu düzeltebileceğini düşünüyor.

14 Ekim 2008 03:00


Shay Given, Newcastle'ın içinde bulunduğu durumun çok sıkıntılı olduğunu ifade ederken, kulübün yeni sahiplerinin bu durumu düzeltebileceğini düşünüyor. 

Menajer Kevin Keegan’ın ani istifası ve kulüp başkanı Mike Ashley’nin kulübü satışa çıkarması Newcastle’da zor günler yaşanmasına neden olmuştu.

Newcastle’ın içinde bulunduğu zor durum hakkında açıklamalar yapan Shay Given, “11 yıldır Newcastle’dayım. Burası benim evim. Bu yüzden taraftarın hissettiklerinin aynısını ben de hissediyorum. Newcatle’da zorlu zamanlarımız da oldu. Ama hiçbir zaman durum bu kadar sıkıntılı olmamıştı. Takımı bırakmak kolay alınabilecek bir karar fakat önemli olan zor zamanlarda burada bulunmaktır,” dedi.

Kulübün satıldıktan sonra rahata kavuşacağını belirten Given, “Newcastle’da işlerin iyi gitmesini çok istiyorum. Yönetimden kaynaklanan sorunlar bir ana önce aşılırsa takımın hala bazı başarılara imza atabileceğine olan inancım hiç azalmadı,” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24