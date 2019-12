“Toparlanacağımızdan eminim”

Shay Given, Newcastle'ın içinde bulunduğu durumun çok sıkıntılı olduğunu ifade ederken, kulübün yeni sahiplerinin bu durumu düzeltebileceğini düşünüyor.



Menajer Kevin Keegan’ın ani istifası ve kulüp başkanı Mike Ashley’nin kulübü satışa çıkarması Newcastle’da zor günler yaşanmasına neden olmuştu.



Newcastle’ın içinde bulunduğu zor durum hakkında açıklamalar yapan Shay Given, “11 yıldır Newcastle’dayım. Burası benim evim. Bu yüzden taraftarın hissettiklerinin aynısını ben de hissediyorum. Newcatle’da zorlu zamanlarımız da oldu. Ama hiçbir zaman durum bu kadar sıkıntılı olmamıştı. Takımı bırakmak kolay alınabilecek bir karar fakat önemli olan zor zamanlarda burada bulunmaktır,” dedi.



Kulübün satıldıktan sonra rahata kavuşacağını belirten Given, “Newcastle’da işlerin iyi gitmesini çok istiyorum. Yönetimden kaynaklanan sorunlar bir ana önce aşılırsa takımın hala bazı başarılara imza atabileceğine olan inancım hiç azalmadı,” dedi.