'Topal Ördek' Bush'tan son dakika itirafları

ABD Başkanı George W. Bush, “Saddam’ın elinde kitle imha silahları var” iddiasıyla Irak’a harekât emrini vererek yüz binlerce insanın ölümüne mal olan işgal konusunda başkanlık görevinin son günlerinde tartışmalara neden olacak bir itirafta bulundu. Dönemi sona ermekte olan ABD başkanlarına verilen sıfatla artık 'Topal Ördek' olarak anılan Bush, “en büyük pişmanlığının Irak konusundaki istihbarat başarısızlığı olduğunu” söyledi.ABC’ye röportaj veren Bush, en büyük pişmanlığının, Irak’ın devrilen ve idam edilen eski lideriSaddam Hüseyin’in ABD’ye karşı tehdidinin boyutuna ilişkin “istihbarat başarısızlığı” olduğunu kabul etti. Pek çok güvenilir ismin, Saddam Hüseyin’in bu silahlara sahip olduğuna inanmak için nedenler bulunduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Bush, “istihbaratın daha farklı olmasını dilerdim” dedi.İstihbarat raporları farklı olsaydı ve Saddam’ın elinde kitle imha silahlarının bulunmadığınıgösterseydi, yine Irak’ın işgali emrini verip vermeyeceği sorusuna Bush, “Bu ilginç bir soru. Neolurdu tahminde bulunamam. Bu konuda spekülasyon yapmak benim için zor” yanıtını vermekle yetindi.Bush, küresel finansal krizin işsizliğe ve emeklilik parasının değerinin düşmesine yol açmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi ve ekonomik durgunluğu aşmak için hükümetin gerekirse daha fazla müdahalede bulunmasını destekleyeceğini söyledi.Başkan Bush, ''Elbette bu (ekonomik kriz) olduğu için üzgünüm. Şurası açık ki, insanların işini kaybetmesi veya emeklilik paralarının eridiği endişesini taşıması fikrinden hoşlanmıyorum. Diğer taraftan Amerikan halkı bizim sistemi koruyacağımızı bilmeli'' dediAncak Bush, bugün gerçekleşen ekonomik sıkıntıların, Wall Streettekiler tarafından on yıldan daha uzun zaman önce, kendisi başkan olmadan önce verilmiş kararlardan kaynaklandığını ileri sürdü.

Korkunun piyasaları felç ettiğini söyleyen ABD Başkanı, sistemin yavaş ancak kararlı bir şekilde tedrici olarak düzeleceğini, ancak zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.