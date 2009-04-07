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Spor

Topal derbiye yetişiyor

Hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Mehmet Topal’ın hazır duruma gelmesi büyük sevinç yarattı.

07 Nisan 2009 03:00


Galatasaray’da hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Mehmet Topal’ın hazır duruma gelmesi büyük sevinç yarattı.

UEFA Kupası 3. tur rövanşında, Bordeaux ile 26 Şubat tarihinde İstanbul’da yapılan karşılaşmada rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol omzu çıkan yıldız futbolcunun tamamen iyileştiği bildirildi.

Ameliyat geçirdiği omzunu kuvvetlendirmek için uzun süredir özel çalışmalar yapan ve yaklaşık bir haftadır takım çalışmalarının bir bölümüne katılan Mehmet’in herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alacağı kaydedildi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ilk 11’de sahaya çıkması konusundaki kararını Mehmet Topal’ın antrenmanlarda ortaya koyacağı performansa göre verecek. Bu arada Mehmet gibi omzundan sakatlanan Servet Çetin’in derbiye yetişmesinin çok düşük bir olasılık olduğu ifade edildi.




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